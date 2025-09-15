Dax am Mittag weiter freundlich - Conti und Rheinmetall vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Montag nach einem halbwegs freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.785 Punkten berechnet, 0,4 Prozent über dem Schlussniveau vom vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Continental, Rheinmetall und Airbus, am Ende SAP, Volkswagen und SAP.



"Insgesamt ist das Sentiment zum Wochenstart deutlich freundlicher für deutsche Aktien", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Gefragt seien zum Wochenstart insbesondere die Rüstungswerte, die von einem anhaltenden Fortbestand des Kriegs in der Ukraine profitieren könnten.



Die Marktteilnehmer spekulierten zudem darauf, dass die Finanzmärkte weiterhin mit Liquidität seitens der Notenbanken versorgt werden. "Neben den Zinssenkungsspekulationen in den USA werden nun auch die Annahmen baldiger Zinsanpassungen in China durch die PBoC lauter", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1761 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8503 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 67,18 US-Dollar; das waren 19 Cent oder 0,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



