Hims & Hers Health Registered (A) - Aktie zeigt Schwäche - 15.09.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -2,90 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Hims & Hers Health bietet telemedizinische Lösungen und Gesundheitsprodukte an, fokussiert auf Hautpflege, Haarverlust und psychische Gesundheit. Als wachsender Akteur im digitalen Gesundheitsmarkt konkurriert es mit Roman und Keeps. Die direkte Verbraucheransprache und diskrete Lieferung sind potenzielle Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Hims & Hers Health Registered (A) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -5,53 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie damit um +10,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,39 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Hims & Hers Health Registered (A) +90,88 % gewonnen.

Hims & Hers Health Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,09 % 1 Monat +14,39 % 3 Monate -5,53 % 1 Jahr +202,42 %

Informationen zur Hims & Hers Health Registered (A) Aktie

Es gibt 218 Mio. Hims & Hers Health Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,02 Mrd. wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Hims & Hers Health Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hims & Hers Health Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.