PWO-Aktie - Chancen?

Dauerrezession in Deutschland. Diese Miesere ist auch am Aktienmarkt ablesbar: Nach einem kurzen Aufflackern kehrt allmählich wieder Ernüchterung ein. Hinzu kommen noch branchenspezifische Probleme wie in den Automobil-Industrie. Diese zeigen sich auch beim Auto-Zulieferer PWO (Progress-Werk Oberkirch). Wobei sich die PWO-Aktie immerhin noch seitwärts bewegt und Chancen aufweist. Weiterlesen