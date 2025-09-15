    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPWO AktievorwärtsNachrichten zu PWO

    Plusvisionen-Analyse

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    PWO-Aktie - Chancen?

    Dauerrezession in Deutschland. Hinzu kommen branchenspezifische Probleme der Automobil-Industrie. Diese zeigen sich auch beim Auto-Zulieferer PWO. Wobei die PWO-Aktie auch Chancen aufweist.

    Dauerrezession in Deutschland. Diese Miesere ist auch am Aktienmarkt ablesbar: Nach einem kurzen Aufflackern kehrt allmählich wieder Ernüchterung ein. Hinzu kommen noch branchenspezifische Probleme wie in den Automobil-Industrie. Diese zeigen sich auch beim Auto-Zulieferer PWO (Progress-Werk Oberkirch). Wobei sich die PWO-Aktie immerhin noch seitwärts bewegt und Chancen aufweist. Weiterlesen

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Thomas Schumm
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Gründer und Herausgeber Thomas Schumm war bereits als Chefredakteur beim Optionsschein Report, als leitender Redakteur bei Börse Online sowie als Chefredakteur bei boerse-online.de tätig. Zeitweise schrieb er die Kolumne Cash Test Dummy auf Stern.de und war freier Mitarbeiter bei Forbes. Er ist seit 30 Jahren aktiv an der Börse tätig und hat den Praxisratgeber Hedge Funds (Wirtschaftsbuch des Jahres 2004)* geschrieben sowie den Roman Life Reloaded* *Werbelink
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Thomas Schumm
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Plusvisionen-Analyse PWO-Aktie - Chancen? Dauerrezession in Deutschland. Hinzu kommen branchenspezifische Probleme der Automobil-Industrie. Diese zeigen sich auch beim Auto-Zulieferer PWO. Wobei die PWO-Aktie auch Chancen aufweist.