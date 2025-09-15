    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsGBP/USD WährungvorwärtsNachrichten zu GBP/USD

    Strategische Partnerschaften

    901 Aufrufe 901 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trump-Besuch in Großbritannien: Milliardenabkommen für Energie und Technologie

    Während Trumps Staatsbesuch unterzeichnen die USA und Großbritannien neue Abkommen in Technologie und Kernenergie und sichern Milliardeninvestitionen.

    Für Sie zusammengefasst
    • USA und UK unterzeichnen Technologie- und Kernkraftabkommen.
    • Milliardeninvestitionen von PayPal und Nvidia angekündigt.
    • Engere Zusammenarbeit in Verteidigung und Energie geplant.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Strategische Partnerschaften - Trump-Besuch in Großbritannien: Milliardenabkommen für Energie und Technologie
    Foto: Sipa USA - Sipa USA

    Während seines zweiten Staatsbesuchs in Großbritannien wird US-Präsident Donald Trump mehrere Abkommen in Technologie und ziviler Kernenergie unterzeichnen. Die britische Regierung hofft zudem, die vereinbarten Stahl- und Aluminiumzölle im Rahmen eines Handelsabkommens endgültig festzulegen.

    Trump und seine Frau Melania werden bei ihrem Besuch am Mittwoch eine Darbietung britischer königlicher Pracht erleben. Dazu zählen eine Kutschfahrt, ein Staatsbankett, ein Überflug von Militärflugzeugen und ein Kanonensalut. Die Regierung setzt auf diese "weiche Macht", um Trump für engere Verteidigungs-, Sicherheits- und Energiepartnerschaften zu gewinnen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    188,51€
    Basispreis
    1,00
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    165,23€
    Basispreis
    1,05
    Ask
    × 14,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Starmer strebt niedrigere Zölle an

    Premierminister Keir Starmer empfängt Trump am Donnerstag in Chequers, um über eine engere Zusammenarbeit, unter anderem in der Ukraine-Frage, zu sprechen und die niedrigeren Stahl- und Aluminiumzölle endgültig zu vereinbaren. Ein Sprecher kündigte eine "weltführende Technologiepartnerschaft" an. Zudem sollen milliardenschwere Abkommen zur Entwicklung kleiner Kernkraftwerke unterzeichnet werden, die auch neue Rechenzentren für Künstliche Intelligenz versorgen könnten.

    "Die britisch-amerikanische Beziehung ist die stärkste der Welt", sagte ein Sprecher für den Premierminister. Starmer und Trump haben ihre politischen Differenzen überwunden und eine funktionierende Arbeitsbeziehung aufgebaut. "Was Stahl betrifft, werden wir so bald wie möglich eine Ankündigung machen", ergänzte Wirtschaftsminister Peter Kyle.

    Milliardeninvestitionen fließen

    Vor Trumps Ankunft gab Großbritannien Investitionen von über 1,25 Milliarden Pfund von PayPal, der Bank of America und weiteren Unternehmen bekannt, das entspricht etwa 1,44 Milliarden Euro. Nvidia und OpenAI werden voraussichtlich neue Investitionen im Rahmen des Technologieabkommens ankündigen, ebenso CoreWeave. Die Gespräche werden jedoch durch die Entlassung des britischen Botschafters Peter Mandelson erschwert, der wegen seiner Verbindungen zu Jeffrey Epstein zurücktreten musste.

    Kernenergieabkommen besiegelt

    Großbritannien und die USA werden ein Abkommen zur Zusammenarbeit in der Kernenergie unterzeichnen. Das Land plant Investitionen von 14 Milliarden Pfund (16,2 Milliarden Euro) in Sizewell C und den Aufbau kleiner modularer Reaktoren durch Rolls-Royce. Geplant sind bis zu zwölf fortschrittliche Reaktoren in Nordostengland durch X-Energy und Centrica.

    Ein weiteres Projekt über elf Milliarden Pfund (12,7 Milliarden Euro) sieht Rechenzentren mit kleinen modularen Reaktoren in Zentralengland vor, umgesetzt von Holtec International, EDF Frankreich und Tritax. "Diese Zusagen ebnen den Weg für ein goldenes Zeitalter der Kernenergie, das langfristig die Haushaltskosten senken wird", sagte Starmer. US-Energieminister Chris Wright ergänzte: "Die kommerziellen Abkommen schaffen einen Rahmen für den Marktzugang in beiden Ländern."

    Centrica, X-Energy, Holtec und Rolls-Royce betonten die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Stärkung der Energieversorgung. Auch Urenco wird voraussichtlich eine Vereinbarung zur Lieferung von angereichertem Uran an den US-Markt bekannt geben.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Strategische Partnerschaften Trump-Besuch in Großbritannien: Milliardenabkommen für Energie und Technologie Während Trumps Staatsbesuch unterzeichnen die USA und Großbritannien neue Abkommen in Technologie und Kernenergie und sichern Milliardeninvestitionen.