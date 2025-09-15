Trump-Besuch in Großbritannien: Milliardenabkommen für Energie und Technologie

Trump und seine Frau Melania werden bei ihrem Besuch am Mittwoch eine Darbietung britischer königlicher Pracht erleben. Dazu zählen eine Kutschfahrt, ein Staatsbankett, ein Überflug von Militärflugzeugen und ein Kanonensalut. Die Regierung setzt auf diese "weiche Macht", um Trump für engere Verteidigungs-, Sicherheits- und Energiepartnerschaften zu gewinnen.

Während seines zweiten Staatsbesuchs in Großbritannien wird US-Präsident Donald Trump mehrere Abkommen in Technologie und ziviler Kernenergie unterzeichnen. Die britische Regierung hofft zudem, die vereinbarten Stahl- und Aluminiumzölle im Rahmen eines Handelsabkommens endgültig festzulegen.

Starmer strebt niedrigere Zölle an

Premierminister Keir Starmer empfängt Trump am Donnerstag in Chequers, um über eine engere Zusammenarbeit, unter anderem in der Ukraine-Frage, zu sprechen und die niedrigeren Stahl- und Aluminiumzölle endgültig zu vereinbaren. Ein Sprecher kündigte eine "weltführende Technologiepartnerschaft" an. Zudem sollen milliardenschwere Abkommen zur Entwicklung kleiner Kernkraftwerke unterzeichnet werden, die auch neue Rechenzentren für Künstliche Intelligenz versorgen könnten.

"Die britisch-amerikanische Beziehung ist die stärkste der Welt", sagte ein Sprecher für den Premierminister. Starmer und Trump haben ihre politischen Differenzen überwunden und eine funktionierende Arbeitsbeziehung aufgebaut. "Was Stahl betrifft, werden wir so bald wie möglich eine Ankündigung machen", ergänzte Wirtschaftsminister Peter Kyle.

Milliardeninvestitionen fließen

Vor Trumps Ankunft gab Großbritannien Investitionen von über 1,25 Milliarden Pfund von PayPal, der Bank of America und weiteren Unternehmen bekannt, das entspricht etwa 1,44 Milliarden Euro. Nvidia und OpenAI werden voraussichtlich neue Investitionen im Rahmen des Technologieabkommens ankündigen, ebenso CoreWeave. Die Gespräche werden jedoch durch die Entlassung des britischen Botschafters Peter Mandelson erschwert, der wegen seiner Verbindungen zu Jeffrey Epstein zurücktreten musste.

Kernenergieabkommen besiegelt

Großbritannien und die USA werden ein Abkommen zur Zusammenarbeit in der Kernenergie unterzeichnen. Das Land plant Investitionen von 14 Milliarden Pfund (16,2 Milliarden Euro) in Sizewell C und den Aufbau kleiner modularer Reaktoren durch Rolls-Royce. Geplant sind bis zu zwölf fortschrittliche Reaktoren in Nordostengland durch X-Energy und Centrica.

Ein weiteres Projekt über elf Milliarden Pfund (12,7 Milliarden Euro) sieht Rechenzentren mit kleinen modularen Reaktoren in Zentralengland vor, umgesetzt von Holtec International, EDF Frankreich und Tritax. "Diese Zusagen ebnen den Weg für ein goldenes Zeitalter der Kernenergie, das langfristig die Haushaltskosten senken wird", sagte Starmer. US-Energieminister Chris Wright ergänzte: "Die kommerziellen Abkommen schaffen einen Rahmen für den Marktzugang in beiden Ländern."

Centrica, X-Energy, Holtec und Rolls-Royce betonten die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Stärkung der Energieversorgung. Auch Urenco wird voraussichtlich eine Vereinbarung zur Lieferung von angereichertem Uran an den US-Markt bekannt geben.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion