    Neue Klima- und Greenwashing-Klagen gegen Condor, Continental und weitere

    Deutsche Umwelthilfe geht gegen mehr als 30 Unternehmen wegen Greenwashing und Verbrauchertäuschung vor

    Berlin (ots) -

    - Mangelhafte Aufklärung und untaugliche Kompensationsprojekte: DUH reicht neue
    Klagen gegen Condor, Continental, Cookware Company, WMF, Hoffmann und Vorwerk
    ein
    - Außerdem 28 neue Verfahren gegen weitere dreiste Fälle von Greenwashing durch
    Unternehmen
    - DUH fordert Bundesregierung auf, sich auf europäischer Ebene für
    verpflichtende Vorab-Prüfung umweltbezogener Aussagen einzusetzen

    Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) startet eine Großaktion gegen irreführende,
    verbrauchertäuschende und falsche Werbeversprechen über vermeintliche
    Umweltvorteile von Produkten, Dienstleistungen und ganzen Unternehmen. Die
    Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation hat an unterschiedlichen Landgerichten
    insgesamt sechs Unterlassungsklagen eingereicht.

    Diese richten sich gegen die Condor Flugdienst GmbH, die Flugreisen mit
    "nachhaltiger Technologie" sowie einem CO2-Ausgleich bewirbt, die
    Zukunftsversprechen des Autozulieferers Continental AG über "100 %
    Klimaneutralität bis 2050", Werbungen für Bratpfannen von WMF und anderen
    Herstellern mit dem längst gesetzlich vorgeschriebenen Umwelt-Standard
    "PFOA-frei" und eine "nachhaltige" Fußmatte von Vorwerk, deren einziger Vorteil
    es ist, bei 30 Grad Celsius waschbar zu sein.

    Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Anstatt Produkte oder das
    Geschäftsmodell wirklich umwelt- und klimafreundlich zu gestalten, gehen
    Unternehmen den Weg der Täuschung. Verbraucherinnen und Verbraucher werden in
    den vorliegenden Fällen mit allgemeinen, falschen und selbstverständlichen
    Werbeaussagen über angebliche Umweltvorteile in die Irre geführt. Wir gehen
    dagegen rechtlich vor und haben bislang alle rechtskräftigen Verfahren gegen
    Greenwashing gewonnen. Falsche Klimaneutralitätsversprechen, die sich auf
    untaugliche Kompensation stützen, hat die EU auf unseren Druck hin sogar
    gesetzlich verboten."

    28 weitere Unternehmen hat die DUH dazu aufgefordert, ihre irreführende Werbung
    zu unterlassen. Dabei geht es unter anderem um "regional" vermarktete Produkte
    aus Spanien, "umweltfreundliches Erdgas" oder von Unternehmen an sich selbst
    vergebene "Umweltsiegel".

    Karoline Borwieck, die die DUH in den Verfahren vertritt: "Die Gerichte bis hoch
    zum Bundesgerichtshof bekräftigen bei Umweltschutzwerbungen einen besonders
    strengen Maßstab. Wir führen gezielt Verfahren gegen eklatante Fälle der
    Irreführung - für mehr Transparenz und echten Verbraucher- und Umweltschutz."

    In mittlerweile über 100 Verfahren ist die DUH erfolgreich gegen
    verbrauchertäuschende Werbung vorgegangen - zuletzt vor wenigen Wochen gegen das
    Greenwashing von Apple: Das Landgericht Frankfurt untersagte dem
    Technologiekonzern, drei seiner Smartwatch-Modelle wie bisher als "CO2-neutrale
    Produkte" zu vermarkten (Az. 3-06 O 8/24).

    Agnes Sauter, Leiterin Ökologische Verbraucherberatung und Marktüberwachung der
    DUH: "Der Markt wird mit Irreführungen überschwemmt und Unternehmen suchen immer
    neue Schlupflöcher. Wir halten mit unseren Klagen und neuen Verfahren dagegen.
    Wir fordern eine Vorab-Überprüfung von umweltbezogenen Werbeaussagen. Die
    Bundesregierung muss sich dafür einsetzen, dass die gerade auf Eis liegenden
    Verhandlungen zur Green Claims Directive, in der genau das vorgesehen ist, zügig
    abgeschlossen werden."

    Link:

    Liste mit den neuen Verfahren: https://l.duh.de/250915c

    Pressekontakt:

    Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH
    0171 3649170, mailto:resch@duh.de

    Agnes Sauter, Leiterin Ökologische Verbraucherberatung und Marktüberwachung DUH
    0175 5724833, mailto:sauter@duh.de

    Dr. Karoline Borwieck, Geulen & Klinger Rechtsanwälte
    mailto:borwieck@geulen.com

    DUH-Newsroom:
    030 2400867-20, mailto:presse@duh.de

    http://www.duh.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22521/6117617
    OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.




