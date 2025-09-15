Deutsche Umwelthilfe geht gegen mehr als 30 Unternehmen wegen Greenwashing und Verbrauchertäuschung vor

Berlin (ots) -



- Mangelhafte Aufklärung und untaugliche Kompensationsprojekte: DUH reicht neue

Klagen gegen Condor, Continental, Cookware Company, WMF, Hoffmann und Vorwerk

ein

- Außerdem 28 neue Verfahren gegen weitere dreiste Fälle von Greenwashing durch

Unternehmen

- DUH fordert Bundesregierung auf, sich auf europäischer Ebene für

verpflichtende Vorab-Prüfung umweltbezogener Aussagen einzusetzen



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) startet eine Großaktion gegen irreführende,

verbrauchertäuschende und falsche Werbeversprechen über vermeintliche

Umweltvorteile von Produkten, Dienstleistungen und ganzen Unternehmen. Die

Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation hat an unterschiedlichen Landgerichten

insgesamt sechs Unterlassungsklagen eingereicht.





Diese richten sich gegen die Condor Flugdienst GmbH, die Flugreisen mit

"nachhaltiger Technologie" sowie einem CO2-Ausgleich bewirbt, die

Zukunftsversprechen des Autozulieferers Continental AG über "100 %

Klimaneutralität bis 2050", Werbungen für Bratpfannen von WMF und anderen

Herstellern mit dem längst gesetzlich vorgeschriebenen Umwelt-Standard

"PFOA-frei" und eine "nachhaltige" Fußmatte von Vorwerk, deren einziger Vorteil

es ist, bei 30 Grad Celsius waschbar zu sein.



Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Anstatt Produkte oder das

Geschäftsmodell wirklich umwelt- und klimafreundlich zu gestalten, gehen

Unternehmen den Weg der Täuschung. Verbraucherinnen und Verbraucher werden in

den vorliegenden Fällen mit allgemeinen, falschen und selbstverständlichen

Werbeaussagen über angebliche Umweltvorteile in die Irre geführt. Wir gehen

dagegen rechtlich vor und haben bislang alle rechtskräftigen Verfahren gegen

Greenwashing gewonnen. Falsche Klimaneutralitätsversprechen, die sich auf

untaugliche Kompensation stützen, hat die EU auf unseren Druck hin sogar

gesetzlich verboten."



28 weitere Unternehmen hat die DUH dazu aufgefordert, ihre irreführende Werbung

zu unterlassen. Dabei geht es unter anderem um "regional" vermarktete Produkte

aus Spanien, "umweltfreundliches Erdgas" oder von Unternehmen an sich selbst

vergebene "Umweltsiegel".



Karoline Borwieck, die die DUH in den Verfahren vertritt: "Die Gerichte bis hoch

zum Bundesgerichtshof bekräftigen bei Umweltschutzwerbungen einen besonders

strengen Maßstab. Wir führen gezielt Verfahren gegen eklatante Fälle der

Irreführung - für mehr Transparenz und echten Verbraucher- und Umweltschutz."



In mittlerweile über 100 Verfahren ist die DUH erfolgreich gegen

verbrauchertäuschende Werbung vorgegangen - zuletzt vor wenigen Wochen gegen das

Greenwashing von Apple: Das Landgericht Frankfurt untersagte dem

Technologiekonzern, drei seiner Smartwatch-Modelle wie bisher als "CO2-neutrale

Produkte" zu vermarkten (Az. 3-06 O 8/24).



Agnes Sauter, Leiterin Ökologische Verbraucherberatung und Marktüberwachung der

DUH: "Der Markt wird mit Irreführungen überschwemmt und Unternehmen suchen immer

neue Schlupflöcher. Wir halten mit unseren Klagen und neuen Verfahren dagegen.

Wir fordern eine Vorab-Überprüfung von umweltbezogenen Werbeaussagen. Die

Bundesregierung muss sich dafür einsetzen, dass die gerade auf Eis liegenden

Verhandlungen zur Green Claims Directive, in der genau das vorgesehen ist, zügig

abgeschlossen werden."



