    Plusvisionen-Analyse

    Pfisterer Aktie - aussichtsreiches Chart-Signal?

    Seit dem Börsengang im Mai hat sich die Aktie von Pfisterer hervorragend entwickelt. Sollten Anleger die derzeitige Konsolidierungsphase als Einstieg nutzen?

    Seit dem Börsengang am 14. Mai 2025 hat sich die Aktie von Pfisterer hervorragend entwickelt. Das Papier kam zu einem Angebotspreis von 27,00 Euro auf das Parkett und notiert aktuell bei 61,80 Euro, zeitweise waren es mehr als 70,00 Euro. Das kann getrost als gelungener Start am Aktienmarkt bezeichnet werden. Sollten Anleger die derzeitige Konsolidierungsphase als Einstieg nutzen? Weiterlesen

    Thomas Schumm
    Gründer und Herausgeber Thomas Schumm war bereits als Chefredakteur beim Optionsschein Report, als leitender Redakteur bei Börse Online sowie als Chefredakteur bei boerse-online.de tätig. Zeitweise schrieb er die Kolumne Cash Test Dummy auf Stern.de und war freier Mitarbeiter bei Forbes. Er ist seit 30 Jahren aktiv an der Börse tätig und hat den Praxisratgeber Hedge Funds (Wirtschaftsbuch des Jahres 2004)* geschrieben sowie den Roman Life Reloaded* *Werbelink
