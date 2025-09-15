Pfisterer Aktie - aussichtsreiches Chart-Signal?

Seit dem Börsengang am 14. Mai 2025 hat sich die Aktie von Pfisterer hervorragend entwickelt. Das Papier kam zu einem Angebotspreis von 27,00 Euro auf das Parkett und notiert aktuell bei 61,80 Euro, zeitweise waren es mehr als 70,00 Euro. Das kann getrost als gelungener Start am Aktienmarkt bezeichnet werden. Sollten Anleger die derzeitige Konsolidierungsphase als Einstieg nutzen? Weiterlesen