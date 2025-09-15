    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsCAC 40 IndexvorwärtsNachrichten zu CAC 40

    Frankreich unter Rating-Schock

    1417 Aufrufe 1417 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fitch-Downgrade: Drohen jetzt Zwangsverkäufe französischer Staatsanleihen?

    Die Bonitätsherabstufung Frankreichs durch Fitch hat die neue Regierung von Premierminister Sebastien Lecornu unmittelbar unter Zugzwang gesetzt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Fitch stuft Frankreichs Bonität auf A+ herab.
    • Lecornu muss bis 13. Oktober Haushaltsentwurf vorlegen.
    • Gewerkschaften mobilisieren zu Streiks gegen Kürzungspläne.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Frankreich unter Rating-Schock - Fitch-Downgrade: Drohen jetzt Zwangsverkäufe französischer Staatsanleihen?
    Foto: DALL-E

    Die Ratingagentur senkte am Freitag ihre Bewertung von AA- auf A+ und verwies auf politische Instabilität sowie eine steigende Verschuldung. Frankreich steht damit auf dem niedrigsten Niveau seit Beginn der Aufzeichnungen – nur wenige Tage nach der Ernennung Lecornus zum fünften Premierminister von Präsident Emmanuel Macron innerhalb von zwei Jahren.

    Analysten zufolge hatten die Märkte die Entscheidung bereits weitgehend eingepreist. Französische Aktien legten am Montag zu:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu CAC 40 ER - Paris Stock Exchange Price Index!
    Short
    8.524,10€
    Basispreis
    6,25
    Ask
    × 13,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    7.299,77€
    Basispreis
    6,05
    Ask
    × 12,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    CAC 40

    +0,93 %
    +0,77 %
    +4,63 %
    +28,43 %
    +54,29 %
    +71,81 %
    +63,99 %
    ISIN:FR0003500008WKN:969400

    Der CAC 40 legte um über 1 Prozent zu, während die Renditen zehnjähriger französischer Staatsanleihen auf über 3,5 Prozent kletterten – den höchsten Stand seit Anfang September.

    Dennoch kommt der Zeitpunkt für Lecornu ungelegen. Bis spätestens 13. Oktober muss er einen ersten Haushaltsentwurf für 2026 vorlegen und dabei sowohl Investoren mit Sparplänen überzeugen als auch unterschiedliche Lager im zersplitterten Parlament einbinden.

    Zusätzlichen Druck üben laut Reuters die Gewerkschaften aus, die für Donnerstag zu landesweiten Streiks gegen die Kürzungspläne mobilisieren. Mit einem Defizit von 5,4 Prozent der Wirtschaftsleistung weist Frankreich derzeit das höchste Haushaltsloch in der Eurozone auf.

    Lecornu erklärte am Wochenende, er wolle die umstrittene Streichung von zwei Feiertagen zurücknehmen, sei aber offen für höhere Steuern für Reiche. Die Sozialisten verlangen eine Vermögenssteuer als Bedingung für ihre Unterstützung, während der Arbeitgeberverband MEDEF Widerstand angekündigt hat.

    Auch konservative Stimmen warnen vor einem falschen Kurs. Bruno Retailleau von den Republikanern betonte, weitere Steuerlasten würden Frankreichs Wettbewerbsfähigkeit schwächen. Lecornu selbst sprach von einem "gesunden Kurs" für die Staatsfinanzen, räumte aber ein, dass der künftige Haushalt "nicht vollständig" seinen Überzeugungen entsprechen werde.

    Ökonomen zweifeln, dass Lecornu glaubwürdige Reformen durchsetzen kann. Mohit Kumar von Jefferies sieht die größte Gefahr in den anstehenden Überprüfungen durch Moody’s und S&P im Oktober und November. Eine zweite Herabstufung könne Zwangsverkäufe französischer Staatsanleihen nach sich ziehen.

    Politisch bleibt Macron von der rechten Opposition unter Druck. Marine Le Pen und Parteichef Jordan Bardella fordern Neuwahlen und drohen mit einer Abstimmung gegen Lecornu, sollte dieser keinen klaren Bruch mit der bisherigen Politik vollziehen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Der CAC 40 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 7.921PKT auf Ariva Indikation (15. September 2025, 13:26 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Frankreich unter Rating-Schock Fitch-Downgrade: Drohen jetzt Zwangsverkäufe französischer Staatsanleihen? Die Bonitätsherabstufung Frankreichs durch Fitch hat die neue Regierung von Premierminister Sebastien Lecornu unmittelbar unter Zugzwang gesetzt.