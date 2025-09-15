Fitch-Downgrade: Drohen jetzt Zwangsverkäufe französischer Staatsanleihen?

Analysten zufolge hatten die Märkte die Entscheidung bereits weitgehend eingepreist. Französische Aktien legten am Montag zu:

Die Ratingagentur senkte am Freitag ihre Bewertung von AA- auf A+ und verwies auf politische Instabilität sowie eine steigende Verschuldung. Frankreich steht damit auf dem niedrigsten Niveau seit Beginn der Aufzeichnungen – nur wenige Tage nach der Ernennung Lecornus zum fünften Premierminister von Präsident Emmanuel Macron innerhalb von zwei Jahren.

Der CAC 40 legte um über 1 Prozent zu, während die Renditen zehnjähriger französischer Staatsanleihen auf über 3,5 Prozent kletterten – den höchsten Stand seit Anfang September.

Dennoch kommt der Zeitpunkt für Lecornu ungelegen. Bis spätestens 13. Oktober muss er einen ersten Haushaltsentwurf für 2026 vorlegen und dabei sowohl Investoren mit Sparplänen überzeugen als auch unterschiedliche Lager im zersplitterten Parlament einbinden.

Zusätzlichen Druck üben laut Reuters die Gewerkschaften aus, die für Donnerstag zu landesweiten Streiks gegen die Kürzungspläne mobilisieren. Mit einem Defizit von 5,4 Prozent der Wirtschaftsleistung weist Frankreich derzeit das höchste Haushaltsloch in der Eurozone auf.

Lecornu erklärte am Wochenende, er wolle die umstrittene Streichung von zwei Feiertagen zurücknehmen, sei aber offen für höhere Steuern für Reiche. Die Sozialisten verlangen eine Vermögenssteuer als Bedingung für ihre Unterstützung, während der Arbeitgeberverband MEDEF Widerstand angekündigt hat.

Auch konservative Stimmen warnen vor einem falschen Kurs. Bruno Retailleau von den Republikanern betonte, weitere Steuerlasten würden Frankreichs Wettbewerbsfähigkeit schwächen. Lecornu selbst sprach von einem "gesunden Kurs" für die Staatsfinanzen, räumte aber ein, dass der künftige Haushalt "nicht vollständig" seinen Überzeugungen entsprechen werde.

Ökonomen zweifeln, dass Lecornu glaubwürdige Reformen durchsetzen kann. Mohit Kumar von Jefferies sieht die größte Gefahr in den anstehenden Überprüfungen durch Moody’s und S&P im Oktober und November. Eine zweite Herabstufung könne Zwangsverkäufe französischer Staatsanleihen nach sich ziehen.

Politisch bleibt Macron von der rechten Opposition unter Druck. Marine Le Pen und Parteichef Jordan Bardella fordern Neuwahlen und drohen mit einer Abstimmung gegen Lecornu, sollte dieser keinen klaren Bruch mit der bisherigen Politik vollziehen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Der CAC 40 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 7.921PKT auf Ariva Indikation (15. September 2025, 13:26 Uhr) gehandelt.



