UBS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Geoff Haire beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit der Positionierung von US-Investoren im Chemiesektor. Im Mittelpunkt stünden Ertragsrisiken für das Geschäftsjahr 2025 und mögliche Treiber für eine Ertragserholung im kommenden Geschäftsjahr. Die Anleger schienen an der Fähigkeit der Branche zu zweifeln, 2026 einen Umsatzanstieg und ein prozentual zweistelliges Ertragswachstum zu erzielen./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 178,0EUR auf Tradegate (15. September 2025, 12:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Geoff Haire
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
