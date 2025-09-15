UBS stuft Brenntag auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Geoff Haire beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit der Positionierung von US-Investoren im Chemiesektor. Im Mittelpunkt stünden Ertragsrisiken für das Geschäftsjahr 2025 und mögliche Treiber für eine Ertragserholung im kommenden Geschäftsjahr. Die Anleger schienen an der Fähigkeit der Branche zu zweifeln, 2026 einen Umsatzanstieg und ein prozentual zweistelliges Ertragswachstum zu erzielen./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 51,06EUR auf Tradegate (15. September 2025, 12:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Geoff Haire

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



