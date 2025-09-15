    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFormycon AktievorwärtsNachrichten zu Formycon

    Formycon Aktie kommt unter die Räder - 15.09.2025

    Am 15.09.2025 ist die Formycon Aktie, bisher, um -4,39 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Formycon Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Formycon ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung von Biosimilars, spezialisiert auf Augen- und Autoimmunerkrankungen. Mit starker F&E und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Sandoz und Amgen ab.

    Formycon Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.09.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Formycon Aktie. Mit einer Performance von -4,39 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Formycon Aktionäre einen Verlust von -18,91 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,75 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Formycon auf -58,34 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,64 % geändert.

    Formycon Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,97 %
    1 Monat -11,75 %
    3 Monate -18,91 %
    1 Jahr -55,38 %

    Informationen zur Formycon Aktie

    Es gibt 18 Mio. Formycon Aktien. Damit ist das Unternehmen 380,67 Mio.EUR wert.

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Ob die Formycon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Formycon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Formycon

    -3,82 %
    -5,16 %
    -11,27 %
    -19,23 %
    -55,68 %
    -68,54 %
    -18,93 %
    -4,63 %
    +141,73 %
    ISIN:DE000A1EWVY8WKN:A1EWVY



