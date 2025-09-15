UBS stuft MICHELIN auf 'Buy'



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Lesne

Analysiertes Unternehmen: MICHELIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Aus einem Gespräch mit einem europäischen Reifenhändler zieht David Lesne in einer am Montag vorliegenden Studie die Erkenntnis, dass die Situation in Europa kurzfristig herausfordernd bleibe. Die Händler füllten wegen drohender EU-Zölle vorsorglich ihre Lager mit Importen aus China. Die Lagerbestände für den Sommer seien hoch, die Winterreifenbestände aber auf einem gesunden Niveau./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:54 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.