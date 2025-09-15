    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCie Generale des Etablissements Michelin Registered shares AktievorwärtsNachrichten zu Cie Generale des Etablissements Michelin Registered shares
    UBS stuft MICHELIN auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Aus einem Gespräch mit einem europäischen Reifenhändler zieht David Lesne in einer am Montag vorliegenden Studie die Erkenntnis, dass die Situation in Europa kurzfristig herausfordernd bleibe. Die Händler füllten wegen drohender EU-Zölle vorsorglich ihre Lager mit Importen aus China. Die Lagerbestände für den Sommer seien hoch, die Winterreifenbestände aber auf einem gesunden Niveau./tih/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:54 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: David Lesne
    Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 37
    Kursziel alt: 37
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



