UBS stuft Delivery Hero auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb betonte in einer am Montag vorliegenden Studie, das Wertpotenzial der Einzelteile des Essenslieferdienstes werde wegen kurzfristiger Unsicherheiten weiterhin von Anlegern übersehen. Die Entwicklung am Markt in Südkorea sei langfristig erfreulich. Dass die Tochter Baemin dort im August nochmals Marktanteile verloren habe, sei zwar schlecht für die Stimmung. Baemin habe dort aber viel weniger Marktanteile verloren als im Vormonat und dies auch nicht an den schärfsten Konkurrenten Coupang. Langfristig sei es hilfreich, dass der Markt in Korea aktuell prozentual zweistellig wachse./rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 11:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,63 % und einem Kurs von 26,92EUR auf Tradegate (15. September 2025, 12:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



