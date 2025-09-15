AAA-Pharma rollt neuen Markenauftritt aus und setzt auf kurze Wege im deutschen Arzneimittelmarkt (FOTO)

Böblingen (ots) - Eine gesunde Zukunft für alle. Auf dem Weg zur Verwirklichung

dieser ambitionierten Zukunftsvision schlägt der Böblinger Generika-Anbieter

AAA-Pharma nun ein neues Kapitel auf: Mit einem komplett überarbeiteten

Markenauftritt baut das Unternehmen seine Digitalstrategie weiter aus und setzt

den Fokus klar auf den deutschen Arzneimittelmarkt. Für Felix Hollmann, seit

September 2023 Geschäftsführer der AAA-Pharma, ist die Digitalisierung jedoch

kein Selbstzweck: "Es ist uns wichtig, in einem dynamischen Umfeld

Entscheidungen datenunterstützt zu treffen und aktiv neue Wege zu gehen, ohne

den Menschen dabei aus dem Blick zu verlieren. Lösungsstark, zukunftsbegeistert

und mit einem festen Ziel: eine bessere Versorgung für alle."



Die Leuchtkraft der Farbe Gelb, die Kundinnen und Kunden bereits mit dem

Packaging von AAA-Pharma verbinden, spielt im neuen Corporate Design nun die

Hauptrolle. Gelb steht für die zentralen Markenwerte: Energetisierend.

Zukunftsbegeistert. An deiner Seite. Das moderne Design wird ergänzt durch warme

Bilderwelten und rückt den Mensch wieder in den Mittelpunkt. Gelb bildet

folgerichtig den Kern des neuen Markenclaims: Mit Gelb gut versorgt. In

Verbindung mit einem modernen Logo und einem aktualisierten Verpackungsdesign

wird der neue Markenauftritt in den nächsten Monaten fortlaufend ausgerollt.





Das zentrale Element des neuen Markenauftritts bildet der Relaunch der

firmeneigenen Webseite unter aaa-pharma.com. Ein klares, übersichtliches Layout,

angelehnt an die Geometrie von Sichtverpackungen, leitet die Besucherinnen und

Besucher zu den sieben neuen Therapiebereichen: Mentale Gesundheit &

Nervensystem, Herz-Kreislauf, Stoffwechsel, Magen-Darm-Gesundheit, Blasen- &

Harnwegsgesundheit, Atemwegsgesundheit und Infektionen. Umfangreiche Ratgeber-

und Service-Artikel sowie relevante FAQs schaffen hohen Nutzwert und

Transparenz. Informative Produktseiten präsentieren erstmals das gesamte

Arzneimittel-Sortiment von AAA-Pharma. Ein Login-geschützter Bereich für

Fachkreise rundet das neue Online-Angebot ab.



Zeitgleich mit dem neuen, gelben Markenauftritt startet AAA-Pharma seine Präsenz

auf der Meta-Plattform briteTM und schafft damit gemeinsam mit dem deutschen

Digital Health Startup XO Life einen zusätzlichen digitalen Touchpoint für die

Produkt- und Therapiebegleitung. Der Weg zu arzneimittelrelevanten Informationen

soll für Patientinnen und Patienten, Apotheken und weiteren

Gesundheitsfachkräften immer so kurz wie möglich sein. Nur eines ändert sich mit

der Digitalisierung nicht: Die Kundenorientierung und die Zuverlässigkeit, für

die AAA-Pharma seit über 25 Jahren steht.



Auf der diesjährigen Expopharm, der europäischen Leitmesse für den

Apothekenmarkt, vom 16. bis zum 18. September in Düsseldorf, wird AAA-Pharma zum

ersten Mal mit neuem Branding vor Ort sein. Besucherinnen und Besucher sind am

Stand C28 in Halle 1 herzlich dazu eingeladen, sich ein eigenes Bild zu machen.



Über AAA-Pharma



Mit Gelb gut versorgt. Die AAA-Pharma GmbH ist ein familiengeführtes

Pharmaunternehmen mit Sitz in Böblingen bei Stuttgart. Seit über 25 Jahren steht

die Marke für zuverlässige Generika und ist in medizinischen Fachkreisen als

"die gelbe Marke" bekannt. Im Fokus ist eine klar auf Rabattverträge mit

Krankenkassen ausgerichtete Strategie - für eine breite, bezahlbare Versorgung

mit hochwertigen Arzneimitteln in ganz Deutschland. Als Teil der Wörwag Pharma

Gruppe verbindet AAA-Pharma pharmazeutisches Know-how mit schlanken Strukturen

und einem zukunftsorientierten Blick auf die Gesundheitsversorgung von morgen.



