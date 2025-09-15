AAA-Pharma rollt neuen Markenauftritt aus und setzt auf kurze Wege im deutschen Arzneimittelmarkt (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Böblingen (ots) - Eine gesunde Zukunft für alle. Auf dem Weg zur Verwirklichung
    dieser ambitionierten Zukunftsvision schlägt der Böblinger Generika-Anbieter
    AAA-Pharma nun ein neues Kapitel auf: Mit einem komplett überarbeiteten
    Markenauftritt baut das Unternehmen seine Digitalstrategie weiter aus und setzt
    den Fokus klar auf den deutschen Arzneimittelmarkt. Für Felix Hollmann, seit
    September 2023 Geschäftsführer der AAA-Pharma, ist die Digitalisierung jedoch
    kein Selbstzweck: "Es ist uns wichtig, in einem dynamischen Umfeld
    Entscheidungen datenunterstützt zu treffen und aktiv neue Wege zu gehen, ohne
    den Menschen dabei aus dem Blick zu verlieren. Lösungsstark, zukunftsbegeistert
    und mit einem festen Ziel: eine bessere Versorgung für alle."

    Die Leuchtkraft der Farbe Gelb, die Kundinnen und Kunden bereits mit dem
    Packaging von AAA-Pharma verbinden, spielt im neuen Corporate Design nun die
    Hauptrolle. Gelb steht für die zentralen Markenwerte: Energetisierend.
    Zukunftsbegeistert. An deiner Seite. Das moderne Design wird ergänzt durch warme
    Bilderwelten und rückt den Mensch wieder in den Mittelpunkt. Gelb bildet
    folgerichtig den Kern des neuen Markenclaims: Mit Gelb gut versorgt. In
    Verbindung mit einem modernen Logo und einem aktualisierten Verpackungsdesign
    wird der neue Markenauftritt in den nächsten Monaten fortlaufend ausgerollt.

    Das zentrale Element des neuen Markenauftritts bildet der Relaunch der
    firmeneigenen Webseite unter aaa-pharma.com. Ein klares, übersichtliches Layout,
    angelehnt an die Geometrie von Sichtverpackungen, leitet die Besucherinnen und
    Besucher zu den sieben neuen Therapiebereichen: Mentale Gesundheit &
    Nervensystem, Herz-Kreislauf, Stoffwechsel, Magen-Darm-Gesundheit, Blasen- &
    Harnwegsgesundheit, Atemwegsgesundheit und Infektionen. Umfangreiche Ratgeber-
    und Service-Artikel sowie relevante FAQs schaffen hohen Nutzwert und
    Transparenz. Informative Produktseiten präsentieren erstmals das gesamte
    Arzneimittel-Sortiment von AAA-Pharma. Ein Login-geschützter Bereich für
    Fachkreise rundet das neue Online-Angebot ab.

    Zeitgleich mit dem neuen, gelben Markenauftritt startet AAA-Pharma seine Präsenz
    auf der Meta-Plattform briteTM und schafft damit gemeinsam mit dem deutschen
    Digital Health Startup XO Life einen zusätzlichen digitalen Touchpoint für die
    Produkt- und Therapiebegleitung. Der Weg zu arzneimittelrelevanten Informationen
    soll für Patientinnen und Patienten, Apotheken und weiteren
    Gesundheitsfachkräften immer so kurz wie möglich sein. Nur eines ändert sich mit
    der Digitalisierung nicht: Die Kundenorientierung und die Zuverlässigkeit, für
    die AAA-Pharma seit über 25 Jahren steht.

    Auf der diesjährigen Expopharm, der europäischen Leitmesse für den
    Apothekenmarkt, vom 16. bis zum 18. September in Düsseldorf, wird AAA-Pharma zum
    ersten Mal mit neuem Branding vor Ort sein. Besucherinnen und Besucher sind am
    Stand C28 in Halle 1 herzlich dazu eingeladen, sich ein eigenes Bild zu machen.

    Über AAA-Pharma

    Mit Gelb gut versorgt. Die AAA-Pharma GmbH ist ein familiengeführtes
    Pharmaunternehmen mit Sitz in Böblingen bei Stuttgart. Seit über 25 Jahren steht
    die Marke für zuverlässige Generika und ist in medizinischen Fachkreisen als
    "die gelbe Marke" bekannt. Im Fokus ist eine klar auf Rabattverträge mit
    Krankenkassen ausgerichtete Strategie - für eine breite, bezahlbare Versorgung
    mit hochwertigen Arzneimitteln in ganz Deutschland. Als Teil der Wörwag Pharma
    Gruppe verbindet AAA-Pharma pharmazeutisches Know-how mit schlanken Strukturen
    und einem zukunftsorientierten Blick auf die Gesundheitsversorgung von morgen.

