Mit Gelb gut versorgt
AAA-Pharma rollt neuen Markenauftritt aus und setzt auf kurze Wege im deutschen Arzneimittelmarkt (FOTO)
Böblingen (ots) - Eine gesunde Zukunft für alle. Auf dem Weg zur Verwirklichung
dieser ambitionierten Zukunftsvision schlägt der Böblinger Generika-Anbieter
AAA-Pharma nun ein neues Kapitel auf: Mit einem komplett überarbeiteten
Markenauftritt baut das Unternehmen seine Digitalstrategie weiter aus und setzt
den Fokus klar auf den deutschen Arzneimittelmarkt. Für Felix Hollmann, seit
September 2023 Geschäftsführer der AAA-Pharma, ist die Digitalisierung jedoch
kein Selbstzweck: "Es ist uns wichtig, in einem dynamischen Umfeld
Entscheidungen datenunterstützt zu treffen und aktiv neue Wege zu gehen, ohne
den Menschen dabei aus dem Blick zu verlieren. Lösungsstark, zukunftsbegeistert
und mit einem festen Ziel: eine bessere Versorgung für alle."
Die Leuchtkraft der Farbe Gelb, die Kundinnen und Kunden bereits mit dem
Packaging von AAA-Pharma verbinden, spielt im neuen Corporate Design nun die
Hauptrolle. Gelb steht für die zentralen Markenwerte: Energetisierend.
Zukunftsbegeistert. An deiner Seite. Das moderne Design wird ergänzt durch warme
Bilderwelten und rückt den Mensch wieder in den Mittelpunkt. Gelb bildet
folgerichtig den Kern des neuen Markenclaims: Mit Gelb gut versorgt. In
Verbindung mit einem modernen Logo und einem aktualisierten Verpackungsdesign
wird der neue Markenauftritt in den nächsten Monaten fortlaufend ausgerollt.
dieser ambitionierten Zukunftsvision schlägt der Böblinger Generika-Anbieter
AAA-Pharma nun ein neues Kapitel auf: Mit einem komplett überarbeiteten
Markenauftritt baut das Unternehmen seine Digitalstrategie weiter aus und setzt
den Fokus klar auf den deutschen Arzneimittelmarkt. Für Felix Hollmann, seit
September 2023 Geschäftsführer der AAA-Pharma, ist die Digitalisierung jedoch
kein Selbstzweck: "Es ist uns wichtig, in einem dynamischen Umfeld
Entscheidungen datenunterstützt zu treffen und aktiv neue Wege zu gehen, ohne
den Menschen dabei aus dem Blick zu verlieren. Lösungsstark, zukunftsbegeistert
und mit einem festen Ziel: eine bessere Versorgung für alle."
Die Leuchtkraft der Farbe Gelb, die Kundinnen und Kunden bereits mit dem
Packaging von AAA-Pharma verbinden, spielt im neuen Corporate Design nun die
Hauptrolle. Gelb steht für die zentralen Markenwerte: Energetisierend.
Zukunftsbegeistert. An deiner Seite. Das moderne Design wird ergänzt durch warme
Bilderwelten und rückt den Mensch wieder in den Mittelpunkt. Gelb bildet
folgerichtig den Kern des neuen Markenclaims: Mit Gelb gut versorgt. In
Verbindung mit einem modernen Logo und einem aktualisierten Verpackungsdesign
wird der neue Markenauftritt in den nächsten Monaten fortlaufend ausgerollt.
Das zentrale Element des neuen Markenauftritts bildet der Relaunch der
firmeneigenen Webseite unter aaa-pharma.com. Ein klares, übersichtliches Layout,
angelehnt an die Geometrie von Sichtverpackungen, leitet die Besucherinnen und
Besucher zu den sieben neuen Therapiebereichen: Mentale Gesundheit &
Nervensystem, Herz-Kreislauf, Stoffwechsel, Magen-Darm-Gesundheit, Blasen- &
Harnwegsgesundheit, Atemwegsgesundheit und Infektionen. Umfangreiche Ratgeber-
und Service-Artikel sowie relevante FAQs schaffen hohen Nutzwert und
Transparenz. Informative Produktseiten präsentieren erstmals das gesamte
Arzneimittel-Sortiment von AAA-Pharma. Ein Login-geschützter Bereich für
Fachkreise rundet das neue Online-Angebot ab.
Zeitgleich mit dem neuen, gelben Markenauftritt startet AAA-Pharma seine Präsenz
auf der Meta-Plattform briteTM und schafft damit gemeinsam mit dem deutschen
Digital Health Startup XO Life einen zusätzlichen digitalen Touchpoint für die
Produkt- und Therapiebegleitung. Der Weg zu arzneimittelrelevanten Informationen
soll für Patientinnen und Patienten, Apotheken und weiteren
Gesundheitsfachkräften immer so kurz wie möglich sein. Nur eines ändert sich mit
der Digitalisierung nicht: Die Kundenorientierung und die Zuverlässigkeit, für
die AAA-Pharma seit über 25 Jahren steht.
Auf der diesjährigen Expopharm, der europäischen Leitmesse für den
Apothekenmarkt, vom 16. bis zum 18. September in Düsseldorf, wird AAA-Pharma zum
ersten Mal mit neuem Branding vor Ort sein. Besucherinnen und Besucher sind am
Stand C28 in Halle 1 herzlich dazu eingeladen, sich ein eigenes Bild zu machen.
Über AAA-Pharma
Mit Gelb gut versorgt. Die AAA-Pharma GmbH ist ein familiengeführtes
Pharmaunternehmen mit Sitz in Böblingen bei Stuttgart. Seit über 25 Jahren steht
die Marke für zuverlässige Generika und ist in medizinischen Fachkreisen als
"die gelbe Marke" bekannt. Im Fokus ist eine klar auf Rabattverträge mit
Krankenkassen ausgerichtete Strategie - für eine breite, bezahlbare Versorgung
mit hochwertigen Arzneimitteln in ganz Deutschland. Als Teil der Wörwag Pharma
Gruppe verbindet AAA-Pharma pharmazeutisches Know-how mit schlanken Strukturen
und einem zukunftsorientierten Blick auf die Gesundheitsversorgung von morgen.
Pressekontakt:
AAA-Pharma GmbH
Nicole Kipping
Digital Marketing Manager
mailto:nicole.kipping@aaa-pharma.com
Flugfeld-Allee 24
71034 Böblingen
http://www.aaa-pharma.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180951/6117651
OTS: AAA-Pharma GmbH
firmeneigenen Webseite unter aaa-pharma.com. Ein klares, übersichtliches Layout,
angelehnt an die Geometrie von Sichtverpackungen, leitet die Besucherinnen und
Besucher zu den sieben neuen Therapiebereichen: Mentale Gesundheit &
Nervensystem, Herz-Kreislauf, Stoffwechsel, Magen-Darm-Gesundheit, Blasen- &
Harnwegsgesundheit, Atemwegsgesundheit und Infektionen. Umfangreiche Ratgeber-
und Service-Artikel sowie relevante FAQs schaffen hohen Nutzwert und
Transparenz. Informative Produktseiten präsentieren erstmals das gesamte
Arzneimittel-Sortiment von AAA-Pharma. Ein Login-geschützter Bereich für
Fachkreise rundet das neue Online-Angebot ab.
Zeitgleich mit dem neuen, gelben Markenauftritt startet AAA-Pharma seine Präsenz
auf der Meta-Plattform briteTM und schafft damit gemeinsam mit dem deutschen
Digital Health Startup XO Life einen zusätzlichen digitalen Touchpoint für die
Produkt- und Therapiebegleitung. Der Weg zu arzneimittelrelevanten Informationen
soll für Patientinnen und Patienten, Apotheken und weiteren
Gesundheitsfachkräften immer so kurz wie möglich sein. Nur eines ändert sich mit
der Digitalisierung nicht: Die Kundenorientierung und die Zuverlässigkeit, für
die AAA-Pharma seit über 25 Jahren steht.
Auf der diesjährigen Expopharm, der europäischen Leitmesse für den
Apothekenmarkt, vom 16. bis zum 18. September in Düsseldorf, wird AAA-Pharma zum
ersten Mal mit neuem Branding vor Ort sein. Besucherinnen und Besucher sind am
Stand C28 in Halle 1 herzlich dazu eingeladen, sich ein eigenes Bild zu machen.
Über AAA-Pharma
Mit Gelb gut versorgt. Die AAA-Pharma GmbH ist ein familiengeführtes
Pharmaunternehmen mit Sitz in Böblingen bei Stuttgart. Seit über 25 Jahren steht
die Marke für zuverlässige Generika und ist in medizinischen Fachkreisen als
"die gelbe Marke" bekannt. Im Fokus ist eine klar auf Rabattverträge mit
Krankenkassen ausgerichtete Strategie - für eine breite, bezahlbare Versorgung
mit hochwertigen Arzneimitteln in ganz Deutschland. Als Teil der Wörwag Pharma
Gruppe verbindet AAA-Pharma pharmazeutisches Know-how mit schlanken Strukturen
und einem zukunftsorientierten Blick auf die Gesundheitsversorgung von morgen.
Pressekontakt:
AAA-Pharma GmbH
Nicole Kipping
Digital Marketing Manager
mailto:nicole.kipping@aaa-pharma.com
Flugfeld-Allee 24
71034 Böblingen
http://www.aaa-pharma.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180951/6117651
OTS: AAA-Pharma GmbH
Autor folgen