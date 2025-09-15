Clean Air Metals ernennt John Mason zum Direktor

THUNDER BAY, ON / ACCESS Newswire / 15. September 2025 / Clean Air Metals Inc. („Clean Air Metals“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: AIR; FWB: CKU; OTCQB: CLRMF) berichtet, dass John Mason, D.Sc., P.Geo., mit sofortiger Wirkung zum Direktor des Unternehmens ernannt wurde.

John Mason ist ein professioneller Geowissenschaftler mit 49 Jahren Erfahrung in der Mineralexploration und im Bergbau in Nord-Ontario. Zu seinen beruflichen Erfahrungen gehören Managementpositionen beim Ontario Ministry of Northern Development and Mines (NDMNRF) und der Thunder Bay Community Economic Development Commission, ehe er John Mason and Associates gründete. John Mason hat mit allen Minen und größeren Explorationsprojekten im Nordwesten von Ontario zusammengearbeitet und war insbesondere für Lieferungen und Dienstleistungen, Arbeitskräfte sowie Energie- und Transportzugang zuständig. John hat mit vielen indigenen Gemeinschaften, der Métis Nation of Ontario (MNO) und Kommunen zusammengearbeitet, um wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten im Hinblick auf Exploration und Bergbau zu maximieren und die Umwelt- und ESG-Anforderungen auszugleichen.

Jim Gallagher, Vorsitzender des Board of Directors, sagte dazu: „Johns Beziehungen zu den Gemeinden und zur Regierung werden für uns von unschätzbarem Wert sein, wenn wir das Projekt Thunder Bay North durch die Genehmigungs-, Finanzierungs- und Bauphasen bringen. Wir haben vor, die verschiedenen Förder- und Finanzierungsprogramme, die sowohl von der Provinz- als auch von der Bundesregierung für Projekte im Bereich kritischer Mineralien angeboten werden, in vollem Umfang in Anspruch zu nehmen. John war von Anfang an ein begeisterter Unterstützer von Clean Air Metals und des Projekts Thunder Bay North, und wir freuen uns darauf, mit ihm gemeinsam Ontarios nächste Mine für kritische Rohstoffe aufzubauen.“

Außerdem hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass es 500.000 Incentive-Aktienoptionen an einen Direktor des Unternehmens ausgeben wird, wenn die behördliche Genehmigung vorliegt. Die Stock Options sind über einen Zeitraum von 5 Jahren ab Ausgabedatum und vorbehaltlich der Vesting-Optionen zu einem Preis von 0,05 $ ausübbar.

Über Clean Air Metals

Clean Air Metals ist ein Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Vorzeigeprojekt für kritische Minerale Thunder Bay North („TBN“) vorantreibt, welches sich 40 km nordöstlich von Thunder Bay in Ontario befindet. Das Projekt TBN, das über eine Straße zugänglich ist und an eine bestehende Infrastruktur angrenzt, beherbergt zwei (2) Lagerstätten – die Lagerstätten Current und Escape, welche nur 2,5 km voneinander entfernt liegen. Zusammen enthalten die Lagerstätten eine angedeutete Mineralressource von 13,8 Mio. t mit 2,4 Mio. Unzen Pt Äq. (technischer Bericht zum Projekt Thunder Bay North, Ontario, Kanada, NI43-101, SLR Consulting Canada Ltd, 19. Juni 2023), mit bedeutendem Erweiterungspotenzial in Fallrichtung.