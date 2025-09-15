MCF Energy veröffentlicht Update zum Bohrbetrieb in der Bohrung Kinsau-1A in Deutschland

Hintergrund

Beim Bohrprojekt Kinsau-1A handelt es sich um eine Wiederbefahrung bzw. Wiederaufnahme der Bohrung des Entdeckungslochs Kinsau-1, das ursprünglich im Jahr 1983 von der Firma Mobil abgeteuft wurde und beeindruckende Testergebnisse mit einer Fördermenge von mehr als 24 Mio. Kubikfuß (MMCF) Gas und Kondensat pro Tag lieferte. Mobil teufte die Bohrung Kinsau-1 bis in eine Tiefe von 3.940 Metern ab, wo das Grundgestein angetroffen wurde. Hinweise auf Gas- und Kondensatvorkommen fanden sich im Bereich der aus dem Jura stammenden Gesteinsformation Purbeck in 3.179 Metern Tiefe. Das Bohrloch wurde mittels Säurestimulation fertiggestellt und über einen 22,5 Meter langen perforierten Abschnitt getestet. Der gesamte Bohrlochtest dauerte 3,5 Monate. Am 28. und 29. Juli 1983 wurde ein Test mit variabler Fördermenge durchgeführt, bei dem drei Durchflussraten angegeben wurden: 7.712 Tausend Kubikfuß pro Tag (MCFD) bei 2.973 psi, 14.832 MCFD bei 2.785 psi und 24.706 MCFD bei 1.871 psi. Der Gesamtdruck im Rahmen der Tests fiel von 4.110 psi auf 4.090 psi (283,4 auf 282 bar). Der Test ergab eine Ausbeute von 45,9 MMCF Gas und 1.510 Barrel Kondensat. Diese Testergebnisse lassen nicht zwingend Rückschlüsse auf die langfristige Performance oder die finale Ausbeute zu.

Genexco GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft von MCF Energy Ltd., ist als Partner zu 20 % an der Bohrung Kinsau-1A beteiligt.

Betriebs-Update

Nachdem am 8. September eine Tiefe von 3.022 Metern erreicht worden war, wurden im Bohrloch Kinsau-1A Messungen durchgeführt und eine 9 5/8-Zoll-Verrohrung in einer Tiefe von 3.006 Metern einzementiert. Am 9. September wurden die Bohrarbeiten dann fortgesetzt, und am 10. September wurde der Karbonatabschnitt Purbeck aus dem Jura durchörtert. Purbeck ist das erste Ziel der Bohrung Kinsau-1A. Das zweite Ziel ist die ebenfalls aus dem Jura stammende Karbonatformation Malm, aus der über die im Jahr 1983 von der Firma Mobil westlich von Kinsau-1A niedergebrachte Bohrung Kinsau-2 Öl gefördert wurde.

In diesem Teilbereich wurden pro Stunde zwischen 7 und 15 Bohrmeter absolviert; der Abschnitt Purbeck wurde anhand der entnommenen Proben in der erwarteten Tiefe angetroffen. Es wurden ansehnliche Kohlenwasserstoffmengen aufgefunden und in den Schlammgruben war auch etwas Öl zu sehen. Die Bohrung wurde bis in die Formation Malm hinein vorgetrieben, die in der erwarteten Tiefe auch angetroffen werden konnte. Die Bohrung scheint in der Strukturansicht gegenüber der von Mobil niedergebrachten Bohrung Kinsau-1 rund 4 bis 6 Meter dazugewonnen zu haben. Die Bohrung erreichte eine Gesamttiefe von 3.310 Metern. Derzeit finden Bohrlochmessungen statt. Die Formationsobergrenzen werden nach Abschluss der Messungen nochmals überprüft.

James Hill, CEO von MCF Energy, meint dazu: „Ich bin derzeit am Bohrplatz und war sehr gespannt auf die Ergebnisse, als wir auf den Abschnitt Purbeck und auch den zweiten Zielabschnitt, die Karbonatformation Malm, gestoßen sind. Innerhalb der Grenzen Deutschlands gibt es bedeutende Erdgasvorkommen. Damit können die importierten Mengen verringert werden, das Geld bleibt in Deutschland und es wird mehr Energiesicherheit für den privaten und industriellen Bedarf erreicht. In Deutschland gefördertes Erdgas hat einen viel geringeren CO2-Fußabdruck als importiertes Gas und trägt somit zusätzlich zum Umweltschutz bei.“

Über MCF Energy

MCF Energy wurde im Jahr 2022 von Führungskräften der Energiebranche gegründet, um die Energiesicherheit Europas durch verantwortungsvolle Explorationen und Erschließungen von Erdgasressourcen in der Region zu stärken. Das Unternehmen hat sich Beteiligungen an mehreren bedeutsamen Erdgasexplorationsprojekten in Österreich und Deutschland gesichert; weitere Konzessionsanträge sind ausstehend. MCF Energy prüft außerdem weitere Möglichkeiten in ganz Europa. Die Führungskräfte des Unternehmens verfügen über eine langjährige Erfahrung im europäischen Energiesektor und arbeiten an der Entwicklung einer saubereren, billigeren und sichereren Erdgasindustrie als Übergang zu erneuerbaren Energiequellen. MCF Energy ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX–V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mcfenergy.com.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens.

Öl- und Gas-Hinweise

Abkürzungen:

Bcf Milliarden Kubikfuß Bcfe Milliarden Kubikfuß Erdgasäquivalent Bbl Barrel Boe Barrel Öläquivalent M Tausend MM Million MMbbls Millionen Barrel Öl MMBOE Millionen Barrel Öläquivalent MMBC Millionen Barrel Kondensat MMcf Millionen Kubikfuß Erdgas Mcfe Tausend Kubikfuß Erdgasäquivalent MCFD Tausend Kubikfuß pro Tag MMCFD Millionen Kubikfuß pro Tag MMcfe/d Millionen Kubikfuß-Äquivalent pro Tag Tcf Billionen Kubikfuß km2 Quadratkilometer € Euro

Die MCF Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,71 % und einem Kurs von 0,039EUR auf Tradegate (15. September 2025, 10:23 Uhr) gehandelt.