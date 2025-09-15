Kryptomarkt schwächelt: ETH, XRP & Co. blicken auf den Fed-Entscheid!

Trotz der Rückgänge seit Sonntag bleibt die Wochensicht positiv: Alle großen Kryptowährungen liegen weiterhin im grünen Bereich, Solana und Dogecoin sogar zweistellig. Die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes fällt am Montagvormittag jedoch um 1,9 Prozent auf knapp über 4 Billionen US-Dollar (Stand: 12:30 Uhr MESZ).

Der Kryptomarkt zeigt zum Wochenstart deutliche Schwäche, obwohl die Altcoin-Season unübersehbar an Fahrt aufgenommen hat. Ethereum (ETH) notiert am Montagmittag 3 Prozent im Minus bei 4.521 US-Dollar, XRP fällt um 3,54 Prozent auf 2,97 US-Dollar. Solana (SOL) rutscht mit minus 4,82 Prozent auf 235 US-Dollar ab, während Dogecoin (DOGE) mit einem Verlust von 9,4 Prozent auf 0,263 US-Dollar besonders stark unter Druck steht.

Altcoin Season Index signalisiert Umschichtung in kleinere Coins

Ein klares Signal für eine laufende Altcoin-Season liefert der Altcoin Season Index, der aktuell bei 70 Punkten notiert – 20 Punkte höher als noch vor einer Woche. Werte oberhalb von 75 gelten traditionell als Startschuss für eine ausgeprägte Altcoin-Rallye. Treiber der jüngsten Dynamik waren vor allem Nischenprojekte wie MYX Finance, MemeCore, OKB, Pudgy Penguins, Cronos, Story und Mantle.

Allerdings zeigt ein Blick in die Vergangenheit, dass starke Anstiege des Index auch zu Gewinnmitnahmen führen können. So kam es im Juli zu einer deutlichen Korrektur, nachdem der Wert die Marke von 55 überschritten hatte.

Märkte warten auf Fed-Entscheidung

In dieser Woche steht die US-Notenbank Federal Reserve im Fokus. Am Dienstag beginnt die zweitägige Sitzung, deren Ergebnisse am Mittwochabend veröffentlicht werden. Die Fed wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Leitzinsen um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 4,00 Prozent bis 4,25 Prozent senken, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten Anfang des Monats enttäuscht hatten: Die Wirtschaft schuf im August lediglich 22.000 neue Stellen, die Arbeitslosenquote stieg auf 4,3 Prozent.

Historisch betrachtet profitieren sowohl Aktien als auch Kryptowährungen von Zinssenkungen, da sie den Risikoappetit der Investoren fördern. Schon während der Pandemie trieben die Nullzinspolitik und umfangreiche Anleihekaufprogramme Bitcoin und viele Altcoins auf Rekordstände.

Token Unlocks erhöhen Verkaufsdruck

Parallel dazu stehen in dieser Woche mehrere bedeutende Token Unlocks an. Arbitrum, das zweitgrößte Layer-2-Netzwerk, wird am Montag Tokens im Wert von 49,9 Millionen US-Dollar freischalten. ApeCoin plant die Freigabe von Coins im Wert von 9,69 Millionen US-Dollar, während Zetachain 8,6 Millionen US-Dollar entsperrt. Weitere Unlocks betreffen Melania, LayerZero, Velo Finance und Kaito.

Diese zusätzlichen Token könnten kurzfristig den Verkaufsdruck im Markt erhöhen, da frühe Investoren die Gelegenheit nutzen könnten, Gewinne zu realisieren.

Fazit: Kurzfristige Unsicherheit, langfristiger Aufwärtstrend?

Die kommenden Tage versprechen hohe Volatilität im Kryptomarkt. Während die Altcoin-Season im Gange ist, richten sich die Augen der Anleger vor allem auf die Fed-Sitzung. Sollten die Erwartungen bestätigt werden, könnte dies die nächste Aufwärtsbewegung einleiten – trotz des schwachen Wochenstarts.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



