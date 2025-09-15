First Phosphate schließt weitere Tranche der überzeichneten Privatplatzierung ab

Saguenay, Québec – 15. September 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass es am 12. September 2025 eine weitere Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung (das „Angebot“) abgeschlossen hat, wie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 5. August 2025 und vom 25. August 2025 näher beschrieben.

Im Rahmen dieser Tranche der Finanzierung nahm das Unternehmen insgesamt 3,78 Mio. $ ein, durch die Ausgabe von 5.150.000 Flow-Through-Aktien mit Bruttoerlösen von 2,58 Mio. $ sowie 2.415.000 Hard-Dollar-Einheiten, bestehend aus 2.415.000 Stammaktien und 1.207.500 Warrants, mit Bruttoerlösen von 1,21 Mio. $. Insgesamt hat das Unternehmen im Rahmen beider Tranchen des Angebots Bruttoerlöse von 6,73 Mio. $ erzielt, durch die Ausgabe von 9.899.000 Flow-Through-Aktien mit Bruttoerlösen von 4,95 Mio. $ sowie durch die Ausgabe von 3.565.000 Hard-Dollar-Einheiten mit Bruttoerlösen von 1,78 Mio. $.

Zusammen mit diesem Angebot hat das Unternehmen seit Juni 2022 durch 9 nicht vermittelte Privatplatzierungen unter der Leitung des Managements insgesamt etwa 35,2 Millionen $ aufgebracht, davon allein etwa 14,9 Millionen $ in den letzten 5 Monaten.

Das Unternehmen zahlte Vermittlungsprovisionen in Höhe von 36.000 $ in bar und emittierte 324.800 Stammaktien sowie 396.800 Warrants an Zeichner von Hard-Dollar-Einheiten in der aktuellen Tranche. Insgesamt hat das Unternehmen im Zusammenhang mit dem Angebot Vermittlungsprovisionen in Höhe von 61.200 $ in bar gezahlt, 543.120 Vergütungsaktien und Beratungsaktien zu einem Preis von 0,50 $ pro Stammaktie ausgegeben sowie 665.520 Vergütungs-Warrants emittiert, die bis zum 31. Dezember 2025 zu einem Preis von 0,50 $ pro Stammaktie des Unternehmens ausübbar sind, vorbehaltlich eines vorgezogenen Verfallsdatums. Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegeben wurden, unterliegen gemäß dem anwendbaren Wertpapierrecht einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. August 2025 bekannt gegeben zu verwenden. Großgeschriebene Begriffe, die in dieser Pressemitteilung verwendet und hierin nicht definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. August 2025 gegeben wurde. Das Unternehmen beabsichtigt, eine letzte Tranche des Angebots am 19. September 2025 abzuschließen.