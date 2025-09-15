Altera-Anteil verkauft: Intel setzt auf Effizienz und kürzt die Ausgaben

Im April hatte der angeschlagene Chipriese vereinbart, 50 Prozent plus eine Aktie von Altera an die Beteiligungsgesellschaft Silver Lake zu verkaufen. Damit wurde die Einheit mit 8,75 Milliarden US-Dollar bewertet, ein deutlicher Rückgang gegenüber den fast 17 Milliarden US-Dollar, die Intel beim Kauf im Jahr 2015 gezahlt hatte.

Intel hat seine Prognose für die bereinigten Betriebsausgaben im Gesamtjahr 2025 gesenkt. Das Unternehmen rechnet nun mit Ausgaben von 16,8 Milliarden US-Dollar statt zuvor 17 Milliarden US-Dollar. Hintergrund ist die Abspaltung seines programmierbaren Chipgeschäfts Altera.

Fokus auf Cash und Effizienz

Unter der Leitung von CEO Lip-Bu Tan verfolgt Intel einen straffen Kurs zur Stärkung der Liquidität. Das Unternehmen konzentriert sich auf Effizienz und die Optimierung der Bilanz, um langfristiges Wachstum zu sichern. In diesem Jahr hatte Intel bereits mehrere Veränderungen vollzogen, darunter die Umbesetzungen im Management. Zudem erwarb die US-Regierung einen Anteil von zehn Prozent am Unternehmen, indem sie Zuschüsse in Aktien umwandelte.

Die Transaktion wurde am 12. September abgeschlossen. Silver Lake erwarb die Mehrheit an Altera zu einem Eigenkapitalwert von rund 3,3 Milliarden US-Dollar, wie aus einer regulatorischen Einreichung hervorgeht. In der ersten Jahreshälfte 2025 erzielte Altera als Intel-Segment einen Bruttogewinn von 55 Prozent auf 816 Millionen US-Dollar Umsatz. Die Betriebsausgaben lagen bei 356 Millionen US-Dollar.

Ausblick für 2026

Intel bestätigte, dass die Zielmarke für die Betriebsausgaben im Gesamtjahr 2026 unverändert bei 16 Milliarden US-Dollar bleibt. Analysten sehen in der Anpassung der Ausgabenprognose einen Schritt, der den finanziellen Spielraum des Konzerns stärkt und gleichzeitig die Konzentration auf Kernbereiche signalisiert.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 20,56EUR auf Tradegate (15. September 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.