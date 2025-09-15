    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    Chipriese strafft Finanzen

    265 Aufrufe 265 0 Kommentare 0 Kommentare

    Altera-Anteil verkauft: Intel setzt auf Effizienz und kürzt die Ausgaben

    Intel verkauft seinen Anteil von Altera und senkt seine Ausgaben. Der Konzern setzt nun auf Effizienz und stärkt seine Liquidität.

    Für Sie zusammengefasst
    • Intel verkauft Altera-Anteil, senkt Ausgaben auf 16,8 Mrd.
    • Fokus auf Effizienz und Liquiditätsstärkung im Konzern.
    • Prognose für 2026 bleibt bei 16 Milliarden US-Dollar.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Chipriese strafft Finanzen - Altera-Anteil verkauft: Intel setzt auf Effizienz und kürzt die Ausgaben
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel hat seine Prognose für die bereinigten Betriebsausgaben im Gesamtjahr 2025 gesenkt. Das Unternehmen rechnet nun mit Ausgaben von 16,8 Milliarden US-Dollar statt zuvor 17 Milliarden US-Dollar. Hintergrund ist die Abspaltung seines programmierbaren Chipgeschäfts Altera.

    Im April hatte der angeschlagene Chipriese vereinbart, 50 Prozent plus eine Aktie von Altera an die Beteiligungsgesellschaft Silver Lake zu verkaufen. Damit wurde die Einheit mit 8,75 Milliarden US-Dollar bewertet, ein deutlicher Rückgang gegenüber den fast 17 Milliarden US-Dollar, die Intel beim Kauf im Jahr 2015 gezahlt hatte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Intel Corporation!
    Short
    25,74€
    Basispreis
    0,88
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22,83€
    Basispreis
    1,93
    Ask
    × 14,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Fokus auf Cash und Effizienz

    Unter der Leitung von CEO Lip-Bu Tan verfolgt Intel einen straffen Kurs zur Stärkung der Liquidität. Das Unternehmen konzentriert sich auf Effizienz und die Optimierung der Bilanz, um langfristiges Wachstum zu sichern. In diesem Jahr hatte Intel bereits mehrere Veränderungen vollzogen, darunter die Umbesetzungen im Management. Zudem erwarb die US-Regierung einen Anteil von zehn Prozent am Unternehmen, indem sie Zuschüsse in Aktien umwandelte.

    Intel

    -2,22 %
    -1,78 %
    +8,33 %
    +19,38 %
    +22,42 %
    -17,93 %
    -51,32 %
    -18,18 %
    -49,00 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681

    Die Transaktion wurde am 12. September abgeschlossen. Silver Lake erwarb die Mehrheit an Altera zu einem Eigenkapitalwert von rund 3,3 Milliarden US-Dollar, wie aus einer regulatorischen Einreichung hervorgeht. In der ersten Jahreshälfte 2025 erzielte Altera als Intel-Segment einen Bruttogewinn von 55 Prozent auf 816 Millionen US-Dollar Umsatz. Die Betriebsausgaben lagen bei 356 Millionen US-Dollar.

    Ausblick für 2026

    Intel bestätigte, dass die Zielmarke für die Betriebsausgaben im Gesamtjahr 2026 unverändert bei 16 Milliarden US-Dollar bleibt. Analysten sehen in der Anpassung der Ausgabenprognose einen Schritt, der den finanziellen Spielraum des Konzerns stärkt und gleichzeitig die Konzentration auf Kernbereiche signalisiert.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 20,56EUR auf Tradegate (15. September 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Chipriese strafft Finanzen Altera-Anteil verkauft: Intel setzt auf Effizienz und kürzt die Ausgaben Intel verkauft seinen Anteil von Altera und senkt seine Ausgaben. Der Konzern setzt nun auf Effizienz und stärkt seine Liquidität.