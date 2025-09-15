    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLPKF Laser & Electronics AktievorwärtsNachrichten zu LPKF Laser & Electronics
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    LPKF senkt wegen Kundenzurückhaltung Jahresprognose

    Für Sie zusammengefasst
    • LPKF wird pessimistischer, senkt Umsatzprognose.
    • Auftragslage bleibt hinter Erwartungen, Kostensenkung nötig.
    • EBIT-Marge sinkt auf 0-5%, Restrukturierung geplant.
    LPKF senkt wegen Kundenzurückhaltung Jahresprognose
    Foto: Arne Dedert - DPA

    GARBSEN (dpa-AFX) - Der Laserspezialist LPKF wird für das laufende Jahr pessimistischer und will seine Kosten weiter drücken. Wie das Unternehmen aus Garbsen am Montag mitteilte, bleibt die Auftragslage weiter deutlich hinter den Planungen des Managements zurück. Grund hierfür sei, dass Kunden wegen des US-Zollkonflikts ihre Lieferketten neu organisierten und Investitionsprojekte verschieben. Die Aktie drehte ins Minus als Reaktion auf die Prognosesenkung, zuletzt lag der Rückgang noch bei um ein Prozent.

    Für 2025 geht das Management nun von einem Konzernumsatz in einer Spanne von 115 bis 125 Millionen Euro aus, nach zuvor 125 bis 140 Millionen Euro. Die Marge für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT-Marge) soll nun zwischen null und fünf Prozent liegen. Zuvor wurden hier noch sechs bis neun Prozent angepeilt.

    Um den Auswirkungen auf das Jahresergebnis entgegenzuwirken, sollen die laufenden Maßnahmen zur Kostensenkung durch ein Restrukturierungsprogramm verstärkt werden. Bereits bei Vorlage der Halbjahreszahlen hatte sich LPKF hinsichtlich des Ausblicks vorsichtig gezeigt. Die Risiken für den Ausblick und die Prognose hätten sich in den letzten Monaten weiter erhöht, hieß es Ende Juli./err/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

    Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,94 % und einem Kurs von 7,09 auf Tradegate (15. September 2025, 13:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LPKF Laser & Electronics Aktie um -8,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von LPKF Laser & Electronics bezifferte sich zuletzt auf 173,93 Mio..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von +40,85 %/+83,10 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu LPKF Laser & Electronics - 645000 - DE0006450000

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über LPKF Laser & Electronics. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    LPKF senkt wegen Kundenzurückhaltung Jahresprognose Der Laserspezialist LPKF wird für das laufende Jahr pessimistischer und will seine Kosten weiter drücken. Wie das Unternehmen aus Garbsen am Montag mitteilte, bleibt die Auftragslage weiter deutlich hinter den Planungen des Managements zurück. …