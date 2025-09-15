    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsK+S AktievorwärtsNachrichten zu K+S
    BERENBERG stuft K+S auf 'Sell'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für K+S nach einer von der Privatbank organisierten Konferenz für Lebensmittelzutaten und Chemikalien auf "Sell" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Angesichts ähnlich verhaltener Geschäfte im dritten Quartal wie im zweiten Jahresviertel hätten sich viele industriell ausgerichtete Chemieunternehmen mit positiven Prognosen zurückgehalten, schrieb Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Aufgrund der zahlreichen "falschen Hoffnungen" auf eine Erholung im zweiten Halbjahr 2025 seien die aktuellen Erwartungen der Management-Teams wohl realistisch./edh/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 11,27EUR auf Tradegate (15. September 2025, 13:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Sebastian Bray
    Analysiertes Unternehmen: K+S
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 11
    Kursziel alt: 11
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


