RBC stuft Totalenergies auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies vor dem Kapitalmarkttag des Ölkonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Da die jüngsten Kommentare des Managements zur Konjunkturlage vorsichtiger seien als bei anderen Unternehmen, dürften die Franzosen Geschäftsziele vorlegen, die einem vorsichtigeren Umfeld entsprächen, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht für die Aktie bis 2026 weiterhin ein positives Chance-Risiko-Verhältnis./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 17:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 52,75EUR auf Tradegate (15. September 2025, 13:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Biraj Borkhataria

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



