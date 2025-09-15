Dringlichkeitsdebatte in Menschenrechtsrat zu Israels Angriff in Katar

DOHA (dpa-AFX) - Der UN-Menschenrechtsrat in Genf wird eine Dringlichkeitsdebatte über den international kritisierten Angriff Israels auf Hamas-Vertreter in Katar abhalten. Die Aussprache findet am Dienstag um 11.00 Uhr in Genf statt, wie das Sekretariat des Rates mitteilt. Die Sitzung kommt auf Antrag von Pakistan und Kuwait zustande; sie findet im Rahmen der laufenden Sitzung statt.

Laut Antrag geht es in der Debatte darum, "die jüngste militärische Aggression des Staates Israel gegen den Staat Katar am 9. September 2025 zu erörtern", teilte das Sekretariat mit. Dringlichkeitsdebatten bieten Ländern Gelegenheit, Statements abzugeben. Denkbar ist auch eine Resolution, die zur Abstimmung vorgelegt wird.