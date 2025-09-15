BERNSTEIN RESEARCH stuft CONTINENTAL AG auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental auf "Underperform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der Börsenprospekt für das Autozuliefergeschäft Aumovio, das als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht werden soll, untermauere seine Einschätzung des strukturellen Gegenwinds für die Branche, schrieb Harry Martin in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Zudem bestehe das Risiko, dass Aumovio im anhaltenden Streit mit BMW wegen Kosten für eine Rückrufaktion mehr zahlen müsse, als die bisherigen Rückstellungen vorsähen./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 17:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 73,86EUR auf Tradegate (15. September 2025, 13:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 66
Kursziel alt: 66
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
