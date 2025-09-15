    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.

    Börsen Update

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsen Update Europa - 15.09. - FTSE Athex 20 stark +1,80 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsen Update - Börsen Update Europa - 15.09. - FTSE Athex 20 stark +1,80 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht bei 23.842,52 PKT und gewinnt bisher +0,56 %.
    Top-Werte: Sartorius Vz. +2,92 %, Porsche AG +2,36 %, Rheinmetall +2,33 %
    Flop-Werte: Symrise -0,66 %, Münchener Rück -0,49 %, MTU Aero Engines -0,46 %

    Der MDAX steht bei 30.582,09 PKT und gewinnt bisher +1,22 %.
    Top-Werte: RTL Group +7,08 %, HelloFresh +4,96 %, IONOS Group +3,76 %
    Flop-Werte: K+S 0,00 %, Stroeer +0,06 %, Knorr-Bremse +0,09 %

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.380,00€
    Basispreis
    16,32
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.415,96€
    Basispreis
    16,00
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der TecDAX steht bei 3.597,47 PKT und gewinnt bisher +0,90 %.
    Top-Werte: SMA Solar Technology +11,26 %, SUESS MicroTec +6,20 %, SILTRONIC AG +5,52 %
    Flop-Werte: Formycon -4,28 %, ATOSS Software -0,99 %, Eckert & Ziegler -0,81 %

    Der E-Stoxx 50 steht bei 5.446,23 PKT und gewinnt bisher +0,93 %.
    Top-Werte: Stellantis +2,44 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +2,43 %, Rheinmetall +2,33 %
    Flop-Werte: Wolters Kluwer -2,25 %, Münchener Rück -0,49 %, Deutsche Telekom -0,40 %

    Der ATX steht bei 4.666,21 PKT und gewinnt bisher +0,77 %.
    Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +7,67 %, Immofinanz +1,97 %, Verbund Akt.(A) +1,20 %
    Flop-Werte: Mayr-Melnhof Karton -3,44 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,95 %, OMV -0,56 %

    Der SMI steht bei 12.207,81 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.
    Top-Werte: CIE Financiere Richemont +1,64 %, UBS Group +1,50 %, Partners Group Holding +1,24 %
    Flop-Werte: Novartis -1,17 %, Holcim -1,15 %, Amrize -0,99 %

    Der CAC 40 steht bei 7.932,15 PKT und gewinnt bisher +1,40 %.
    Top-Werte: Kering +4,87 %, Thales +3,62 %, STMicroelectronics +3,57 %
    Flop-Werte: Publicis Groupe -1,00 %, Bureau Veritas -0,78 %, Dassault Systemes -0,76 %

    Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:24) bei 2.647,53 PKT und steigt um +0,26 %.
    Top-Werte: Sandvik +2,99 %, Getinge (B) +1,55 %, Swedbank Shs(A) +1,54 %
    Flop-Werte: AstraZeneca -2,43 %, Tele2 (B) -0,84 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,43 %

    Der FTSE Athex 20 steht bei 5.090,00 PKT und gewinnt bisher +1,80 %.
    Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,75 %, Public Power +0,66 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,31 %
    Flop-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations -1,47 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,13 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,58 %



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsen Update Börsen Update Europa - 15.09. - FTSE Athex 20 stark +1,80 % Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.