Börsen Update Europa - 15.09. - FTSE Athex 20 stark +1,80 %

Der MDAX steht bei 30.582,09 PKT und gewinnt bisher +1,22 %. Top-Werte: RTL Group +7,08 %, HelloFresh +4,96 %, IONOS Group +3,76 % Flop-Werte: K+S 0,00 %, Stroeer +0,06 %, Knorr-Bremse +0,09 %

Der DAX steht bei 23.842,52 PKT und gewinnt bisher +0,56 %. Top-Werte: Sartorius Vz. +2,92 %, Porsche AG +2,36 %, Rheinmetall +2,33 % Flop-Werte: Symrise -0,66 %, Münchener Rück -0,49 %, MTU Aero Engines -0,46 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht bei 3.597,47 PKT und gewinnt bisher +0,90 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +11,26 %, SUESS MicroTec +6,20 %, SILTRONIC AG +5,52 %

Flop-Werte: Formycon -4,28 %, ATOSS Software -0,99 %, Eckert & Ziegler -0,81 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.446,23 PKT und gewinnt bisher +0,93 %.

Top-Werte: Stellantis +2,44 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +2,43 %, Rheinmetall +2,33 %

Flop-Werte: Wolters Kluwer -2,25 %, Münchener Rück -0,49 %, Deutsche Telekom -0,40 %

Der ATX steht bei 4.666,21 PKT und gewinnt bisher +0,77 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +7,67 %, Immofinanz +1,97 %, Verbund Akt.(A) +1,20 %

Flop-Werte: Mayr-Melnhof Karton -3,44 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,95 %, OMV -0,56 %

Der SMI steht bei 12.207,81 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.

Top-Werte: CIE Financiere Richemont +1,64 %, UBS Group +1,50 %, Partners Group Holding +1,24 %

Flop-Werte: Novartis -1,17 %, Holcim -1,15 %, Amrize -0,99 %

Der CAC 40 steht bei 7.932,15 PKT und gewinnt bisher +1,40 %.

Top-Werte: Kering +4,87 %, Thales +3,62 %, STMicroelectronics +3,57 %

Flop-Werte: Publicis Groupe -1,00 %, Bureau Veritas -0,78 %, Dassault Systemes -0,76 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:24) bei 2.647,53 PKT und steigt um +0,26 %.

Top-Werte: Sandvik +2,99 %, Getinge (B) +1,55 %, Swedbank Shs(A) +1,54 %

Flop-Werte: AstraZeneca -2,43 %, Tele2 (B) -0,84 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,43 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.090,00 PKT und gewinnt bisher +1,80 %.

Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,75 %, Public Power +0,66 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,31 %

Flop-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations -1,47 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,13 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,58 %