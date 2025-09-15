Börsen Update
Börsen Update Europa - 15.09. - FTSE Athex 20 stark +1,80 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 23.842,52 PKT und gewinnt bisher +0,56 %.
Top-Werte: Sartorius Vz. +2,92 %, Porsche AG +2,36 %, Rheinmetall +2,33 %
Flop-Werte: Symrise -0,66 %, Münchener Rück -0,49 %, MTU Aero Engines -0,46 %
Der MDAX steht bei 30.582,09 PKT und gewinnt bisher +1,22 %.
Top-Werte: RTL Group +7,08 %, HelloFresh +4,96 %, IONOS Group +3,76 %
Flop-Werte: K+S 0,00 %, Stroeer +0,06 %, Knorr-Bremse +0,09 %
Der TecDAX steht bei 3.597,47 PKT und gewinnt bisher +0,90 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +11,26 %, SUESS MicroTec +6,20 %, SILTRONIC AG +5,52 %
Flop-Werte: Formycon -4,28 %, ATOSS Software -0,99 %, Eckert & Ziegler -0,81 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.446,23 PKT und gewinnt bisher +0,93 %.
Top-Werte: Stellantis +2,44 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +2,43 %, Rheinmetall +2,33 %
Flop-Werte: Wolters Kluwer -2,25 %, Münchener Rück -0,49 %, Deutsche Telekom -0,40 %
Der ATX steht bei 4.666,21 PKT und gewinnt bisher +0,77 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +7,67 %, Immofinanz +1,97 %, Verbund Akt.(A) +1,20 %
Flop-Werte: Mayr-Melnhof Karton -3,44 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,95 %, OMV -0,56 %
Der SMI steht bei 12.207,81 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +1,64 %, UBS Group +1,50 %, Partners Group Holding +1,24 %
Flop-Werte: Novartis -1,17 %, Holcim -1,15 %, Amrize -0,99 %
Der CAC 40 steht bei 7.932,15 PKT und gewinnt bisher +1,40 %.
Top-Werte: Kering +4,87 %, Thales +3,62 %, STMicroelectronics +3,57 %
Flop-Werte: Publicis Groupe -1,00 %, Bureau Veritas -0,78 %, Dassault Systemes -0,76 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:24) bei 2.647,53 PKT und steigt um +0,26 %.
Top-Werte: Sandvik +2,99 %, Getinge (B) +1,55 %, Swedbank Shs(A) +1,54 %
Flop-Werte: AstraZeneca -2,43 %, Tele2 (B) -0,84 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,43 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.090,00 PKT und gewinnt bisher +1,80 %.
Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,75 %, Public Power +0,66 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,31 %
Flop-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations -1,47 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,13 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,58 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.