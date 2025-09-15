Integral Metals Corp. gibt den Abschluss der Datensammlung zu den geochemischen Bodenproben auf dem Projekt KAP bekannt

Calgary, Alberta, 15. September 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das „Unternehmen“ oder „Integral“) freut sich bekannt zu geben, dass die umfangreiche Datensammlung zu den geochemischen Proben aus dem Projekt KAP, die vor allem Daten aus dem Main Showing und den umliegenden Gebieten umfasst, nunmehr abgeschlossen ist. Diese Erhebung fand im Anschluss an die Probensammlung statt (siehe vorherige Pressemeldung vom 12. Juni 2025).

Das Hauptaugenmerk des Programms lag auf dem Erdreich im B-Horizont. Hier wurden insgesamt 2.164 Bodenproben entnommen, um eine entsprechende Konsistenz zu gewährleisten und die Oberflächenkontamination so gering wie möglich zu halten. Die Proben wurden hinsichtlich ihrer Feldattribute wie Horizont, Tiefe, Farbe, Feuchtigkeit und Textur erfasst, wodurch ein Datensatz entstand, der sowohl geochemische als auch umweltbezogene Kontextinformationen beinhaltete. Im Labor wurden die Proben im Hinblick auf eine Reihe von Elementen untersucht. Zink und Blei wurden vorrangig ausgewertet; die Werte wurden im Rahmen der Analysemethoden als bestmögliche konsolidierte Bestimmungen angegeben. Im Rahmen der Qualitätskontrolle wurden sowohl Doppelproben als auch zertifizierte Normproben als Bezugswerte beigefügt; sie machten mehr als fünf Prozent der gesammelten Daten aus, um die Reproduzierbarkeit und analytische Konsistenz sicherzustellen.

Anhand einer ersten Datenauswertung ist bereits die Stärke der geochemischen Strukturdaten im Bereich des Main Showing als Teil des Projektgeländes ersichtlich. Die Zinkwerte reichten von einem Hintergrundwert von etwa 15 ppm bis hin zu Höchstwerten von über 69.900 ppm. Die Bleikonzentrationen variierten zwischen 7 ppm und einem Maximum von 20.100 ppm. Zu den unterstützenden Indikatorelementen zählten Cadmium – das in der Regel bei rund 0,5 ppm lag, aber auch Werte von über 350 ppm erreichte – und Thallium, das in Verbindung mit erhöhten Bleikonzentrationen konsequent über dem Hintergrundwert nachgewiesen wurde. Die Bariumkonzentrationen reichten bis zu 7.800 ppm, während Strontium an bestimmten Stellen die 1.000-ppm-Marke überschritt, was auf Schwankungen im Einfluss von Karbonat und Baryt hindeutet.