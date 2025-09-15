Besonders beachtet!
SUESS MicroTec Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 15.09.2025
Am 15.09.2025 ist die SUESS MicroTec Aktie, bisher, um +6,56 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SUESS MicroTec Aktie.
SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.
SUESS MicroTec Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.09.2025
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SUESS MicroTec Aktie. Mit einer Performance von +6,56 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SUESS MicroTec in den letzten drei Monaten Verluste von -34,73 % verkraften.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,72 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,69 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SUESS MicroTec auf -45,39 %.
SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,72 %
|1 Monat
|-6,69 %
|3 Monate
|-34,73 %
|1 Jahr
|-50,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur SUESS MicroTec Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der SUESS MicroTec Aktie, die einen Rebound zeigt, jedoch von Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen Auftragseingänge und Q3-Zahlen begleitet wird. Langfristig wird ein operativer Tiefpunkt für 2026 erwartet, gefolgt von einer Erholung ab 2027 durch neue Produkte. Technisch wird eine Stabilisierung auf einem guten Niveau beobachtet, was die Hoffnung auf einen Anstieg über 30 Euro nährt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.
Informationen zur SUESS MicroTec Aktie
Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 526,06 Mio. wert.
SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?
