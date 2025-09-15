SUESS MicroTec Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 15.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SUESS MicroTec Aktie. Mit einer Performance von +6,56 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SUESS MicroTec in den letzten drei Monaten Verluste von -34,73 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,72 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,69 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SUESS MicroTec auf -45,39 %.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,72 % 1 Monat -6,69 % 3 Monate -34,73 % 1 Jahr -50,99 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SUESS MicroTec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der SUESS MicroTec Aktie, die einen Rebound zeigt, jedoch von Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen Auftragseingänge und Q3-Zahlen begleitet wird. Langfristig wird ein operativer Tiefpunkt für 2026 erwartet, gefolgt von einer Erholung ab 2027 durch neue Produkte. Technisch wird eine Stabilisierung auf einem guten Niveau beobachtet, was die Hoffnung auf einen Anstieg über 30 Euro nährt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 526,06 Mio. wert.

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.