Hochtief Aktie gewinnt an Wert - 15.09.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Hochtief Aktie. Mit einer Performance von +2,57 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Hochtief ist ein global führendes Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastrukturprojekte. Es bietet Bau- und Ingenieurdienstleistungen an und ist international stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Vinci, ACS und Skanska. Hochtief punktet mit innovativen Bauverfahren und starker Präsenz in den USA und Australien.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Hochtief Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +50,54 %.

Allein seit letzter Woche ist die Hochtief Aktie damit um +8,35 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,30 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Hochtief +81,83 % gewonnen.

Hochtief Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,35 % 1 Monat +6,30 % 3 Monate +50,54 % 1 Jahr +118,91 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,59 Mrd. wert.

Hochtief Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.