ALDI senkt die Preise für Butter erneut (FOTO)

Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) - Als Preisführer und Erfinder der Tiefpreise

senkt ALDI die Preise für Butter um bis zu 50 Cent, darunter auch Bio- und

Deutsche Markenbutter.



In Zeiten steigender Lebenshaltungskosten zeigt ALDI mit der dauerhaften

Preissenkung bei wichtigen Grundnahrungsmitteln, dass sich Kund:innen auf den

Original ALDI Preis verlassen können. Insbesondere die ALDI Eigenmarken

ermöglichen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und bieten eine günstige,

qualitativ oftmals sogar bessere Alternative zu anderen Marken.





Bei diesen Produkten können ALDI Kund:innen ab dem 15.09. dauerhaft sparen:



- BIO Butter, 250 Gramm für 2,99 Euro statt 3,49 Euro (- 0,50 Euro)

- MILSANI Streichfein gesalzen, 250 Gramm für 1,59 Euro statt 1,79 Euro (- 0,20

Euro)

- MILSANI Streichfein ungesalzen, 250 Gramm für 1,59 Euro statt 1,79 Euro (-

0,20 Euro)

- MILSANI Irische Butter, 250 Gramm für 2,49 Euro statt 2,69 Euro (- 0,20 Euro)

(aktuell bei ALDI SÜD für 2,25 Euro in der Aktion erhältlich)

- MILSANI Deutsche Markenbutter, 250 Gramm für 1,79 Euro statt 1,99 Euro (- 0,20

Euro)

- MILSANI Weidebutter (nur regional erhältlich), 250 Gramm für 2,29 Euro statt

2,49 Euro (- 0,20 Euro)



