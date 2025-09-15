    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    ALDI senkt die Preise für Butter erneut (FOTO)

    Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) - Als Preisführer und Erfinder der Tiefpreise
    senkt ALDI die Preise für Butter um bis zu 50 Cent, darunter auch Bio- und
    Deutsche Markenbutter.

    In Zeiten steigender Lebenshaltungskosten zeigt ALDI mit der dauerhaften
    Preissenkung bei wichtigen Grundnahrungsmitteln, dass sich Kund:innen auf den
    Original ALDI Preis verlassen können. Insbesondere die ALDI Eigenmarken
    ermöglichen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und bieten eine günstige,
    qualitativ oftmals sogar bessere Alternative zu anderen Marken.

    Bei diesen Produkten können ALDI Kund:innen ab dem 15.09. dauerhaft sparen:

    - BIO Butter, 250 Gramm für 2,99 Euro statt 3,49 Euro (- 0,50 Euro)
    - MILSANI Streichfein gesalzen, 250 Gramm für 1,59 Euro statt 1,79 Euro (- 0,20
    Euro)
    - MILSANI Streichfein ungesalzen, 250 Gramm für 1,59 Euro statt 1,79 Euro (-
    0,20 Euro)
    - MILSANI Irische Butter, 250 Gramm für 2,49 Euro statt 2,69 Euro (- 0,20 Euro)
    (aktuell bei ALDI SÜD für 2,25 Euro in der Aktion erhältlich)
    - MILSANI Deutsche Markenbutter, 250 Gramm für 1,79 Euro statt 1,99 Euro (- 0,20
    Euro)
    - MILSANI Weidebutter (nur regional erhältlich), 250 Gramm für 2,29 Euro statt
    2,49 Euro (- 0,20 Euro)

    Pressekontakt:

    Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol, mailto:presse@aldi-nord.de
    Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, mailto:presse@aldi-sued.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112096/6117815
    OTS: ALDI




