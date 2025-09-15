ALDI senkt die Preise für Butter erneut (FOTO)
Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) - Als Preisführer und Erfinder der Tiefpreise
senkt ALDI die Preise für Butter um bis zu 50 Cent, darunter auch Bio- und
Deutsche Markenbutter.
In Zeiten steigender Lebenshaltungskosten zeigt ALDI mit der dauerhaften
Preissenkung bei wichtigen Grundnahrungsmitteln, dass sich Kund:innen auf den
Original ALDI Preis verlassen können. Insbesondere die ALDI Eigenmarken
ermöglichen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und bieten eine günstige,
qualitativ oftmals sogar bessere Alternative zu anderen Marken.
Bei diesen Produkten können ALDI Kund:innen ab dem 15.09. dauerhaft sparen:
- BIO Butter, 250 Gramm für 2,99 Euro statt 3,49 Euro (- 0,50 Euro)
- MILSANI Streichfein gesalzen, 250 Gramm für 1,59 Euro statt 1,79 Euro (- 0,20
Euro)
- MILSANI Streichfein ungesalzen, 250 Gramm für 1,59 Euro statt 1,79 Euro (-
0,20 Euro)
- MILSANI Irische Butter, 250 Gramm für 2,49 Euro statt 2,69 Euro (- 0,20 Euro)
(aktuell bei ALDI SÜD für 2,25 Euro in der Aktion erhältlich)
- MILSANI Deutsche Markenbutter, 250 Gramm für 1,79 Euro statt 1,99 Euro (- 0,20
Euro)
- MILSANI Weidebutter (nur regional erhältlich), 250 Gramm für 2,29 Euro statt
2,49 Euro (- 0,20 Euro)
Pressekontakt:
Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol, mailto:presse@aldi-nord.de
Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, mailto:presse@aldi-sued.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112096/6117815
OTS: ALDI
Autor folgen