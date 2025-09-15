Pan American Energy beginnt mit den Feldarbeiten im Projekt Tharsis

15. September 2025, Calgary, Alberta / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FWB: SS6) („Pan American“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die erste Entwicklungsphase des neu erworbenen Projekts Tharsis bekannt zu geben (für Einzelheiten zur Projektvereinbarung siehe Pressemitteilung vom 16. Juni 2025). Die Phase 1 stellt den Beginn eines strukturierten, mehrstufigen Explorationsplans dar, der darauf abzielt, das Projekt methodisch und verantwortungsvoll voranzubringen.

Die Arbeiten der Phase 1 konzentrieren sich auf ein feldbasiertes Programm mit Vermessungsarbeiten, die grundlegende Informationen über das Projektgebiet liefern werden. Die Untersuchung soll die technische Grundlage für die zukünftige Exploration schaffen und gleichzeitig sicherstellen, dass ökologische und kulturelle Aspekte in vollem Umfang berücksichtigt werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Ergebnisse dieser Arbeiten die Entwicklung eines umfassenden geologischen Modells unterstützen und den Weg für die Festlegung von Bohrzielen ebnen werden.

„Unsere Strategie bei Tharsis besteht darin, jede Phase der Exploration bewusst und verantwortungsvoll anzugehen“, sagte Adrian Lamoureux, CEO von Pan American. „Mit dem Start der Phase-1-Feldarbeiten legen wir den Grundstein für ein Projekt, das unserer Meinung nach erhebliches Potenzial besitzt.“

Pan American wird weitere aktuelle Informationen bereitstellen, sobald es neue Fortschritte im Projekt Tharsis gibt.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., einem technischen Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über Pan American Energy Corp.

Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC: PAANF) (FWB: SS6) ist ein Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten mit Batterie- und sonstigen kritischen Metallvorkommen in Nordamerika befasst.

Das Unternehmen hat in Kanada mit Magabra Resources eine Optionsvereinbarung abgeschlossen, welcher zufolge es eine 75%ige Beteiligung am Lithiumprojekt Big Mack, 80 km nördlich von Kenora (Ontario), erworben hat. Das Unternehmen hat das Recht, einen weiteren Anteil von 15 % zu erwerben, womit sich die Gesamtbeteiligung auf 90 % belaufen würde. Darüber hinaus ist Pan American eine Optionsvereinbarung mit Northern Critical Minerals Corp. eingegangen, um bis zu 100 % der Eigentumsanteile am Seltenerdmetallprojekt Tharsis in den Nordwest-Territorien zu erwerben. Das Projekt beherbergt den Squalus Lake Alkaline Complex, eine karbonatithaltige Intrusion aus dem Proterozoikum, die Potenzial für die Auffindung von Seltenerdmetallen und Elementen mit hoher Feldstärke bietet.