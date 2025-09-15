Vortex Energy schließt Feldprogramm mit Ambient Noise Tomography (ANT) im Salzprojekt Robinsons River ab

Vancouver, British Columbia, 15. September 2025 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3) („Vortex“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Feldkomponente seiner tomographischen Messung von Umgebungsgeräuschen (Ambient Noise Tomography, „ANT“) im Salzprojekt Robinsons River in Neufundland bekannt zu geben.

Zwischen dem 31. Juli und dem 26. August 2025 wurden im gesamten Konzessionsgebiet insgesamt 188 triaxiale digitale nodale Instrumente vom Typ GTI NuSeis NRU D3 eingesetzt, die jeweils mit 5-Hz-Geophonen ausgestattet waren. Das Untersuchungsgebiet erstreckte sich über ca. 22,8 km in Ost-West-Richtung und 14,7 km in Nord-Süd-Richtung und deckte eine Fläche von ca. 335 km² mit einem durchschnittlichen Stationsabstand von 710 Metern ab. Nach einer 18-tägigen Aufzeichnungsperiode konnten fast alle Instrumente erfolgreich geborgen werden, wodurch ein vollständiger Datensatz für die Abbildung des Untergrunds sichergestellt wurde.

Die Zusammenarbeit zwischen der University of Alberta, CAUR Technologies, Geosig und Storm Exploration gewährleistete einen effizienten Ablauf bei der Aufstellung und Bergung. Der daraus resultierende Datensatz wird nun verarbeitet, um hochauflösende dreidimensionale Modelle der seismischen Geschwindigkeit des Untergrunds zu erstellen. Es wird erwartet, dass diese Modelle das Verständnis der Geometrie des Salzstocks unter dem Konzessionsgebiet Robinsons River erheblich verbessern und die zukünftigen Explorationsaktivitäten unterstützen werden.

Paul Sparkes, CEO von Vortex Energy, äußerte sich dazu wie folgt: „Der Abschluss des ANT-Feldprogramms ist für das Salzprojekt Robinsons River ein großer Schritt nach vorne. Wir verfügen nunmehr über eine solide Datenbasis, die uns dabei helfen wird, das Konzessionsgebiet besser zu verstehen und es zu einem wichtigen Projekt für saubere Energie und Energiespeicherung in Neufundland, Labrador und Kanada zu machen.“

Das Unternehmen wird im Laufe der Verarbeitung und Auswertung der Daten aktuelle Informationen bereitstellen, wobei die endgültigen Ergebnisse gegen Ende des Jahres erwartet werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als „qualifizierter Sachverständiger“ im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft, verifiziert und genehmigt.