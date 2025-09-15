Polizei geht von Brandstiftung an Bahnstrecke aus
Für Sie zusammengefasst
- Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung in Lehrte.
- Brand betraf wichtiges Stellwerk zwischen Berlin und Hannover.
- Spurenlage deutet auf vorsätzliche Tat hin, so Polizei.
LEHRTE (dpa-AFX) - Die Polizei geht nach dem Brand an einem Stellwerk der wichtigen Bahnstrecke zwischen Berlin und Hannover von schwerer vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Spurenlage an dem Stellwerk in Lehrte deute darauf hin, teilte eine Sprecherin der Polizei Hannover mit. Zuvor hatten die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" und der NDR berichtet./lfi/DP/stk
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen