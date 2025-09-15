Heute am 15.09.2025: Tomra Systems Aktie im Blickpunkt

Mit einer Performance von +1,94 % konnte die Tomra Systems Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Tomra Systems ist ein führendes Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft, spezialisiert auf Rücknahmesysteme und Sortiertechnologien. Mit innovativen Sensorlösungen und globaler Präsenz hebt es sich von Konkurrenten wie Envipco ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Tomra Systems Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -4,35 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tomra Systems Aktie damit um 0,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,31 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Tomra Systems auf +3,51 %.

Tomra Systems Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche 0,00 % 1 Monat +0,31 % 3 Monate -4,35 % 1 Jahr -3,07 %

Informationen zur Tomra Systems Aktie

Es gibt 296 Mio. Tomra Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,89 Mrd. wert.

Tomra Systems Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tomra Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tomra Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.