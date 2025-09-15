    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Dritter Gewinntag in Folge

    Musk kauft nach: Tesla-Aktie zündet den Elon-Turbo!

    Die Tesla-Aktie macht zum Wochenstart da weiter, wo sie am Freitag aufgehört hat. Mit kräftigen Kursgewinnen. CEO Elon Musk kauft im großen Stil eigene Aktien und setzt damit ein Zeichen.

    Foto: Arda Kucukkaya - Anadolu

    Die Tesla-Aktie steigt zum US-Handelsstart am Montag um rund 6 Prozent, nachdem bekannt wurde, dass CEO Elon Musk vergangene Woche erstmals seit 2020 wieder im großen Stil eigene Aktien gekauft hat. Laut einer Börsenmeldung erwarb Musk am Freitag 2,57 Millionen Tesla-Papiere im Wert von knapp 1 Milliarde US-Dollar – zu Preisen zwischen 372,37 und 396,54 US-Dollar je Aktie.

    Dass Musk sich derart massiv mit eigenen Aktien eindeckt, wird von Investoren als Vertrauensbeweis gewertet. Zuvor hatte er zuletzt 2020 rund 200.000 Tesla-Papiere für etwa 10 Millionen US-Dollar erworben. Mit dem neuen Kauf hält Musk nun rund 13 Prozent am Unternehmen.

    Tesla will seine Aktionäre im November über ein gigantisches Vergütungspaket für Musk abstimmen lassen, das bei Erreichen ambitionierter Ziele bis zu 975 Milliarden US-Dollar wert sein könnte. Zielmarke: eine Unternehmensbewertung von 8,5 Billionen US-Dollar – aktuell liegt Tesla bei etwa 1,3 Billionen.

    Tesla

    +6,63 %
    +12,63 %
    +18,02 %
    +19,10 %
    +64,79 %
    +12,28 %
    +182,91 %
    +2.178,23 %
    +34.533,91 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

    In den vergangenen sechs Monaten hat sich der Kurs bereits um mehr als 66 Prozent erholt, dennoch liegt die Aktie auf Jahressicht leicht im Minus. Tesla hatte zuletzt mit sinkenden Margen zu kämpfen: Der Gewinn brach im ersten Quartal um 71 Prozent ein, im zweiten um weitere 16 Prozent. Analysten warnen zudem vor Gegenwind, wenn in den USA die staatlichen Kaufanreize für Elektrofahrzeuge Ende des Monats auslaufen. Musk selbst sprach von möglichen "einigen rauen Quartalen".

    Trotz der Risiken treibt er die Vision eines Robotaxi-Netzwerks voran, das als künftiger Wachstumstreiber gilt. Währenddessen hatte das Tesla-Board zeitweise sogar externe Headhunter kontaktiert, um einen möglichen Nachfolger für Musk zu sondieren. Vorstandschefin Robyn Denholm betonte jedoch zuletzt, Musk sei nach Monaten mit politischem Fokus wieder "voll und ganz" bei Tesla.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


