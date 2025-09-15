Musk kauft nach: Tesla-Aktie zündet den Elon-Turbo!

Dass Musk sich derart massiv mit eigenen Aktien eindeckt, wird von Investoren als Vertrauensbeweis gewertet. Zuvor hatte er zuletzt 2020 rund 200.000 Tesla-Papiere für etwa 10 Millionen US-Dollar erworben. Mit dem neuen Kauf hält Musk nun rund 13 Prozent am Unternehmen.

Die Tesla-Aktie steigt zum US-Handelsstart am Montag um rund 6 Prozent, nachdem bekannt wurde, dass CEO Elon Musk vergangene Woche erstmals seit 2020 wieder im großen Stil eigene Aktien gekauft hat. Laut einer Börsenmeldung erwarb Musk am Freitag 2,57 Millionen Tesla-Papiere im Wert von knapp 1 Milliarde US-Dollar – zu Preisen zwischen 372,37 und 396,54 US-Dollar je Aktie.

Tesla will seine Aktionäre im November über ein gigantisches Vergütungspaket für Musk abstimmen lassen, das bei Erreichen ambitionierter Ziele bis zu 975 Milliarden US-Dollar wert sein könnte. Zielmarke: eine Unternehmensbewertung von 8,5 Billionen US-Dollar – aktuell liegt Tesla bei etwa 1,3 Billionen.

In den vergangenen sechs Monaten hat sich der Kurs bereits um mehr als 66 Prozent erholt, dennoch liegt die Aktie auf Jahressicht leicht im Minus. Tesla hatte zuletzt mit sinkenden Margen zu kämpfen: Der Gewinn brach im ersten Quartal um 71 Prozent ein, im zweiten um weitere 16 Prozent. Analysten warnen zudem vor Gegenwind, wenn in den USA die staatlichen Kaufanreize für Elektrofahrzeuge Ende des Monats auslaufen. Musk selbst sprach von möglichen "einigen rauen Quartalen".

Trotz der Risiken treibt er die Vision eines Robotaxi-Netzwerks voran, das als künftiger Wachstumstreiber gilt. Währenddessen hatte das Tesla-Board zeitweise sogar externe Headhunter kontaktiert, um einen möglichen Nachfolger für Musk zu sondieren. Vorstandschefin Robyn Denholm betonte jedoch zuletzt, Musk sei nach Monaten mit politischem Fokus wieder "voll und ganz" bei Tesla.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





