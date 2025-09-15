    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Deutscher Apothekertag - Umfragewerte aus der Apothekerschaft zeigen

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Politisches Handeln ist dringend erforderlich! (FOTO)

    Düsseldorf (ots) - Rund ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl drängt die
    Apothekerschaft darauf, dass die neue Bundesregierung ihre Versprechen zur
    Stärkung der Apotheken schnell, konsequent und nachhaltig umsetzt. "Der
    Koalitionsvertrag sieht vor, die Apotheken zu stärken und ihnen eine noch
    wichtigere Rolle im Gesundheitswesen zuzuweisen. Wir brauchen diese Reform
    dringend, denn die Apotheken stehen schon seit Jahren mit dem Rücken zur Wand.
    Unsere aktuellen Umfragewerte aus der Apothekerschaft zeigen, wie schwierig die
    Lage für die Apotheken und wie dringend deshalb der politische Handlungsbedarf
    ist", sagte Thomas Preis, Präsident der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher
    Apothekerverbände, auf der heutigen Pressekonferenz vor Beginn des Deutschen
    Apothekertages in Düsseldorf (16.-18. September 2025), zu dem auch
    Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) erwartet wird. Die Zahl der
    Apotheken in Deutschland war allein im ersten Halbjahr 2025 um 238 auf 16.803
    Betriebsstätten gesunken - ein Tiefstand seit Jahrzehnten.

    Preis sagte: "Der Apothekenklima-Index zeigt, dass die Stimmung in den Apotheken
    im vergangenen Jahr außerordentlich schlecht war. Grund dafür waren die Pläne
    der letzten Bundesregierung, die Apotheken, wie wir sie heute kennen,
    abzuschaffen. Inzwischen gibt es aber eine neue Bundesregierung, die versprochen
    hat, die Apotheken zu stärken. Die Apotheken blicken somit mit einer gewissen
    Hoffnung und Erwartung auf die kommende Apothekenreform der Bundesregierung.
    Nennen Sie es Vorschusslorbeeren oder einen Silberstreif am Horizont - immerhin
    hat der Berufsstand nach dem Regierungswechsel die Hoffnung, dass die schon
    lange überfällige wirtschaftliche Stärkung jetzt endlich von der neuen Regierung
    umgesetzt wird. Alles andere würde dazu führen, dass die Stimmung sich erneut
    schlagartig drehen wird." Der ABDA-Präsident ergänzte: "Unsere Zahlen zur
    Stimmung im Apothekenmarkt zeigen aber auch: Die Apothekerinnen und Apotheker
    sind bereit, mehr Verantwortung und Kompetenzen zu übernehmen und die großen
    Herausforderungen unseres Gesundheitswesens anzugehen."

    Der Apothekenklima-Index (AKI) 2025 ist die zehnte Auflage einer repräsentativen
    Umfrage unter 500 Inhaberinnen und Inhabern. Der AKI 2025 zeigt eine leichte
    Aufhellung der Stimmungslage in den Apotheken, was allerdings nur eine Rückkehr
    zum auch sehr niedrigen Normalzustand vor dem "Depressionsjahr" 2024 bedeutet.
    Mehr als die Hälfte aller Apotheken (55,2 Prozent) plant Neueinstellungen in den
    Seite 1 von 2 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Deutscher Apothekertag - Umfragewerte aus der Apothekerschaft zeigen Politisches Handeln ist dringend erforderlich! (FOTO) Rund ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl drängt die Apothekerschaft darauf, dass die neue Bundesregierung ihre Versprechen zur Stärkung der Apotheken schnell, konsequent und nachhaltig umsetzt. "Der Koalitionsvertrag sieht vor, die Apotheken zu …