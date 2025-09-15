Politisches Handeln ist dringend erforderlich! (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Rund ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl drängt dieApothekerschaft darauf, dass die neue Bundesregierung ihre Versprechen zurStärkung der Apotheken schnell, konsequent und nachhaltig umsetzt. "DerKoalitionsvertrag sieht vor, die Apotheken zu stärken und ihnen eine nochwichtigere Rolle im Gesundheitswesen zuzuweisen. Wir brauchen diese Reformdringend, denn die Apotheken stehen schon seit Jahren mit dem Rücken zur Wand.Unsere aktuellen Umfragewerte aus der Apothekerschaft zeigen, wie schwierig dieLage für die Apotheken und wie dringend deshalb der politische Handlungsbedarfist", sagte Thomas Preis, Präsident der ABDA - Bundesvereinigung DeutscherApothekerverbände, auf der heutigen Pressekonferenz vor Beginn des DeutschenApothekertages in Düsseldorf (16.-18. September 2025), zu dem auchBundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) erwartet wird. Die Zahl derApotheken in Deutschland war allein im ersten Halbjahr 2025 um 238 auf 16.803Betriebsstätten gesunken - ein Tiefstand seit Jahrzehnten.Preis sagte: "Der Apothekenklima-Index zeigt, dass die Stimmung in den Apothekenim vergangenen Jahr außerordentlich schlecht war. Grund dafür waren die Pläneder letzten Bundesregierung, die Apotheken, wie wir sie heute kennen,abzuschaffen. Inzwischen gibt es aber eine neue Bundesregierung, die versprochenhat, die Apotheken zu stärken. Die Apotheken blicken somit mit einer gewissenHoffnung und Erwartung auf die kommende Apothekenreform der Bundesregierung.Nennen Sie es Vorschusslorbeeren oder einen Silberstreif am Horizont - immerhinhat der Berufsstand nach dem Regierungswechsel die Hoffnung, dass die schonlange überfällige wirtschaftliche Stärkung jetzt endlich von der neuen Regierungumgesetzt wird. Alles andere würde dazu führen, dass die Stimmung sich erneutschlagartig drehen wird." Der ABDA-Präsident ergänzte: "Unsere Zahlen zurStimmung im Apothekenmarkt zeigen aber auch: Die Apothekerinnen und Apothekersind bereit, mehr Verantwortung und Kompetenzen zu übernehmen und die großenHerausforderungen unseres Gesundheitswesens anzugehen."Der Apothekenklima-Index (AKI) 2025 ist die zehnte Auflage einer repräsentativenUmfrage unter 500 Inhaberinnen und Inhabern. Der AKI 2025 zeigt eine leichteAufhellung der Stimmungslage in den Apotheken, was allerdings nur eine Rückkehrzum auch sehr niedrigen Normalzustand vor dem "Depressionsjahr" 2024 bedeutet.Mehr als die Hälfte aller Apotheken (55,2 Prozent) plant Neueinstellungen in den