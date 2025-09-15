Deutscher Apothekertag - Umfragewerte aus der Apothekerschaft zeigen
Politisches Handeln ist dringend erforderlich! (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Rund ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl drängt die
Apothekerschaft darauf, dass die neue Bundesregierung ihre Versprechen zur
Stärkung der Apotheken schnell, konsequent und nachhaltig umsetzt. "Der
Koalitionsvertrag sieht vor, die Apotheken zu stärken und ihnen eine noch
wichtigere Rolle im Gesundheitswesen zuzuweisen. Wir brauchen diese Reform
dringend, denn die Apotheken stehen schon seit Jahren mit dem Rücken zur Wand.
Unsere aktuellen Umfragewerte aus der Apothekerschaft zeigen, wie schwierig die
Lage für die Apotheken und wie dringend deshalb der politische Handlungsbedarf
ist", sagte Thomas Preis, Präsident der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher
Apothekerverbände, auf der heutigen Pressekonferenz vor Beginn des Deutschen
Apothekertages in Düsseldorf (16.-18. September 2025), zu dem auch
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) erwartet wird. Die Zahl der
Apotheken in Deutschland war allein im ersten Halbjahr 2025 um 238 auf 16.803
Betriebsstätten gesunken - ein Tiefstand seit Jahrzehnten.
Preis sagte: "Der Apothekenklima-Index zeigt, dass die Stimmung in den Apotheken
im vergangenen Jahr außerordentlich schlecht war. Grund dafür waren die Pläne
der letzten Bundesregierung, die Apotheken, wie wir sie heute kennen,
abzuschaffen. Inzwischen gibt es aber eine neue Bundesregierung, die versprochen
hat, die Apotheken zu stärken. Die Apotheken blicken somit mit einer gewissen
Hoffnung und Erwartung auf die kommende Apothekenreform der Bundesregierung.
Nennen Sie es Vorschusslorbeeren oder einen Silberstreif am Horizont - immerhin
hat der Berufsstand nach dem Regierungswechsel die Hoffnung, dass die schon
lange überfällige wirtschaftliche Stärkung jetzt endlich von der neuen Regierung
umgesetzt wird. Alles andere würde dazu führen, dass die Stimmung sich erneut
schlagartig drehen wird." Der ABDA-Präsident ergänzte: "Unsere Zahlen zur
Stimmung im Apothekenmarkt zeigen aber auch: Die Apothekerinnen und Apotheker
sind bereit, mehr Verantwortung und Kompetenzen zu übernehmen und die großen
Herausforderungen unseres Gesundheitswesens anzugehen."
Der Apothekenklima-Index (AKI) 2025 ist die zehnte Auflage einer repräsentativen
Umfrage unter 500 Inhaberinnen und Inhabern. Der AKI 2025 zeigt eine leichte
Aufhellung der Stimmungslage in den Apotheken, was allerdings nur eine Rückkehr
zum auch sehr niedrigen Normalzustand vor dem "Depressionsjahr" 2024 bedeutet.
Mehr als die Hälfte aller Apotheken (55,2 Prozent) plant Neueinstellungen in den
