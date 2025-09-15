SI GROUP PRÄSENTIERT NACHHALTIGE INNOVATIONEN IM BEREICH ADDITIVE AUF DER K 2025

THE WOODLANDS, Texas, 15. September 2025 /PRNewswire/ -- Die SI Group, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Hochleistungsadditiven, Prozesslösungen, Pharmazeutika und chemischen Zwischenprodukten, wird ihr Portfolio an innovativen Additivtechnologien auf der Messe K 2025 vom 8. bis 15. Oktober 2025 in Düsseldorf vorstellen. Treffen Sie die SI Group auf der K 2025 auf Halle 6, Stand B08 .

Am Stand der SI Group finden täglich technische Präsentationen statt, in denen die neuesten Lösungen des Unternehmens vorgestellt werden, die die Leistung und Nachhaltigkeit einer Vielzahl von Kunststoffanwendungen verbessern. Technische Experten präsentieren ihre neuesten Lösungen in den Bereichen recyceltes Polypropylen, PFAS-freie Additive und Arvin-freie Technologien für Automobil-, Verpackungs- und Verbraucheranwendungen. Besucher der K 2025 können sich bei Eventbrite für die Teilnahme an den Fachvorträgen anmelden.

Die am Stand der SI Group vorgestellten Produkte unterstreichen das Engagement des Unternehmens für zukunftsweisende Lösungen, die nachhaltige Praktiken in der Kunststoff- und Gummiindustrie unterstützen. Die Produkte umfassen:

WESTON 705 - Ein flüssiges Phosphit-Antioxidans der nächsten Generation ohne Nonylphenol für Kunststoffe und Elastomere. Es ist in mehr als 50 Ländern für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen und gilt als bester Stabilisator seiner Klasse für Polyethylen-Blasfolien.





- Ein flüssiges Phosphit-Antioxidans der nächsten Generation ohne Nonylphenol für Kunststoffe und Elastomere. Es ist in mehr als 50 Ländern für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen und gilt als bester Stabilisator seiner Klasse für Polyethylen-Blasfolien. LOWINOX 1790 - Hochleistungsfähiges, gehemmtes phenolisches Antioxidans, das Spandex-Oxidation und -Abbau wirksamer verhindert als die häufig verwendete Mischung aus HN-150 und LOWINOX GP45. Mit einem verbesserten Sicherheits- und Umweltprofil erzeugt LOWINOX 1790 kein NDMA oder andere bekannte Karzinogene.





- Hochleistungsfähiges, gehemmtes phenolisches Antioxidans, das Spandex-Oxidation und -Abbau wirksamer verhindert als die häufig verwendete Mischung aus HN-150 und LOWINOX GP45. Mit einem verbesserten Sicherheits- und Umweltprofil erzeugt LOWINOX 1790 kein NDMA oder andere bekannte Karzinogene. LOWINOX TBM6 - Gehemmtes Thiophenol-Antioxidationsmittel, das hochrein und sauber ist und speziell für die Isolierung von Hochspannungskabeln entwickelt wurde.





- Gehemmtes Thiophenol-Antioxidationsmittel, das hochrein und sauber ist und speziell für die Isolierung von Hochspannungskabeln entwickelt wurde. NAUGARD BIO-XL - Ein Beschleuniger mit einem Anteil von über 95 % Biokohlenstoff für die Schwefelvernetzung von Natur- und Synthesekautschuken. NAUGARD BIO-XL setzt keine schädlichen Nitrosamine frei, die in TRGS552 aufgeführt sind.





- Ein Beschleuniger mit einem Anteil von über 95 % Biokohlenstoff für die Schwefelvernetzung von Natur- und Synthesekautschuken. NAUGARD BIO-XL setzt keine schädlichen Nitrosamine frei, die in TRGS552 aufgeführt sind. NAUGATAC 1068-ULM - Der neueste Klebrigmacher von SI Group bietet eine Option mit reduziertem SVHC-Gehalt, verbessert die Klebrigkeit in einer Vielzahl von Elastomeren, darunter Reifenmischungen, Laufflächen, Schläuche, Riemen und andere Gummierzeugnisse, und liefert eine Leistung, die der herkömmlicher Klebrigmacher entspricht oder diese sogar übertrifft.

Diese Produkte werden an einem interaktiven Messestand präsentiert, an dem ihre technischen Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten demonstriert werden.