Verringern Rekordzuflüsse bei ETFs die Macht der Fed?

Das rasante Wachstum konzentriert sich auf die drei größten Anbieter: iShares (3,64 Billionen US-Dollar), Vanguard (3,52 Billionen US-Dollar) und State Street SPDR (1,68 Billionen US-Dollar). Gemeinsam kontrollieren sie knapp drei Viertel des US-ETF-Marktes.

Der US-Markt für Exchange Traded Funds (ETFs) erlebt ein historisches Wachstum. Laut Daten der Beratungsfirma ETFGI summierten sich die in den USA gelisteten ETFs Ende August auf ein Rekordvolumen von 12,19 Billionen US-Dollar. Zum Vergleich: Ende 2024 lag das Volumen noch bei 10,35 Billionen US-Dollar. Allein im August flossen 120,65 Milliarden US-Dollar in ETFs, womit die Zuflüsse seit Jahresbeginn auf 799 Milliarden US-Dollar steigen – so viel wie nie zuvor.

Krypto-ETFs werden zum Schwergewicht

Auch kryptobasierte ETFs spielen inzwischen eine Schlüsselrolle. Nach Daten von SoSoValue verwalten US-gelistete Spot-Bitcoin- und Ether-ETFs zusammen mehr als 120 Milliarden US-Dollar. Die größten Produkte sind der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock und der Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) von Fidelity. Allein Bitcoin-ETFs halten über 100 Milliarden US-Dollar – rund 4 Prozent der gesamten Bitcoin-Marktkapitalisierung von 2,1 Billionen US-Dollar. Ether-ETFs, die erst in diesem Jahr gestartet sind, steuern weitere 20 Milliarden US-Dollar bei.

Zuletzt verzeichneten Bitcoin- und Ethereum-ETFs zusammen Nettozuflüsse von 1,048 Milliarden US-Dollar an nur einem Tag – einer der stärksten institutionellen Nachfrageschübe seit dem Start der Produkte. Bitcoin-ETFs führten mit 642 Millionen US-Dollar, Ethereum-ETFs folgten mit 405 Millionen US-Dollar.

Passives Kapital auf Autopilot

Ein wesentlicher Teil der Ströme stammt aus US-Rentenplänen wie 401(k)-Konten. Beiträge werden dort automatisiert in sogenannte "Target-Date-Funds" und Modellportfolios umgeleitet, die ihrerseits ETFs kaufen. Robo-Adviser verstärken diesen Effekt. Analysten sprechen von einem „Autopilot“-Phänomen: Alle zwei Wochen fließen Milliarden in dieselben Indizes – unabhängig von Bewertungen, Schlagzeilen oder Zinspolitik der Fed.

Schwächelt der Einfluss der Federal Reserve?

Traditionell sendeten Zinsschritte der Fed starke Signale in Aktien-, Anleihe- und Rohstoffmärkte. Niedrigere Zinsen förderten Risikoappetit, höhere bremsten ihn. Doch das automatisierte ETF-Kapital scheint Märkte zunehmend weniger sensibel gegenüber geldpolitischen Impulsen zu machen. Diese Spannung zeigt sich im September besonders deutlich: Trotz Erwartung einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte am 17. September notieren US-Aktienindizes nahe Rekordständen, Gold über 3.600 US-Dollar je Unze und Bitcoin bei rund 116.000 US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



