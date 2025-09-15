SmallRig erweitert das kreative Potenzial des iPhone 17 Pro mit umfassendem professionellen Zubehör

Während der Apple-Keynote am 9. September präsentierte das Unternehmen erstmals ein kinoreifes Video, in dem die fortschrittlichen Kamerafunktionen des iPhone 17 Pro vorgestellt wurden. Im Anschluss an die Präsentation wurde ein spezielles Video mit dem Musikvideo zur neuesten Single von Sänger Jackson Wang mit dem Titel Let Loose gezeigt. Das gesamte Projekt wurde mit dem iPhone 17 Pro gedreht, bei dem Wang auch Regie führte und auftrat. Bei beiden Produktionen spielte das umfassende Video-Käfig-Kit für dieiPhone-17-Pro-Serie, eine wesentliche Rolle.

SHENZHEN, China, 15. September 2025 /PRNewswire/ -- SmallRig, ein führender Designer und Hersteller von innovativem Foto- und Videozubehör, hat eine Reihe umfassender Video-Käfig-Kits für die iPhone-17-Pro-Serie eingeführt. Die Kollektion, die zeitgleich mit den neuen iPhones veröffentlicht wird, bildet ein modulares, umfassendes Ökosystem, das darauf abzielt, die Bildgebungsfähigkeiten des iPhone 17 Pro freizusetzen sowie das mobile, professionelle Filmerlebnis zu verbessern.

Das 2013 gegründete Unternehmen SmallRig hat sich einen Namen im Bereich der Entwicklung umfassender Systeme gemacht, die auf Content-Creator zugeschnitten sind. Das Portfolio umfasst Kamera- und Mobilgeräteerweiterungen, Beleuchtungslösungen, Energiemanagement sowie vieles mehr. Indem das Unternehmen Vielseitigkeit, Kompatibilität und Produktionseffizienz in den Vordergrund stellt, hat es ein Zubehör-Ökosystem entwickelt, dem weltweit mehr als 10 Millionen Creator vertrauen.

SmallRig erschien zum ersten Mal in Apples Werbematerialien im Jahr 2021 mit der Einführung der iPhone-13-Serie und markierte den Beginn seiner Sichtbarkeit in Apples kreativen Kampagnen. 2023 begleiteten die SmallRig-Kits das iPhone 15 Pro und trugen dazu bei, die kinoreifen Bildgebungsfähigkeiten des Geräts zu präsentieren. Im folgenden Jahr erlangte das Zubehör weltweite Aufmerksamkeit, als es bei der Produktion des Musikvideos „Dancing in the Flames" der Gruppe „The Weekend" verwendet wurde, welches mit dem iPhone 16 Pro erstellt wurde. Diese ständige Präsenz hebt die technische Zuverlässigkeit und kreative Vielseitigkeit der SmallRig-Lösungen hervor.

Im Mittelpunkt der neuen SmallRig-Produktreihe steht das Video-Käfig-Kit für iPhone 17 Pro Series. Der für mobile Filmemacher entwickelte Doppel-Handgriff verwandelt das iPhone in ein vielseitiges Kamerasystem, das sich für die Videoproduktion, Live-Streaming und die Erstellung von Kurzfilmen eignet. Der Käfig bietet mehrere Befestigungspunkte für externes Zubehör und gewährleistet gleichzeitig einen doppelten Schutz für das Gerät.

Eine weitere wichtige Ergänzung ist die Schutzhülle „FilMov Magnetic Photography Phone Case" für iPhone 17 Pro Series. Diese Handyhülle ist vollständig MagSafe-kompatibel und fügt sich nahtlos in das SmallRig-Zubehörsystem ein, um alltäglichen Schutz mit professioneller Erweiterbarkeit zu kombinieren. Mit Unterstützung für ansteckbare Objektive, Filter, Griffe, Lampen, Mikrofone und Docks verwandelt es das iPhone im Handumdrehen in eine professionelle Aufnahmeausrüstung. Ein versteckter Ständer ermöglicht ein schnelles Aufstellen, während die Kompatibilität mit dem SmallRig-Erweiterungsrahmen Flexibilität für unterschiedliche kreative Anforderungen gewährleistet.

Aufbauend auf diesen Produktinnovationen erweitert SmallRig seine Vision auch über die Hardware hinaus, um neue Formen des kreativen Ausdrucks und der kulturellen Resonanz zu erforschen. Das Unternehmen bereitet sich auf die Einführung einer limitierten Serie in Zusammenarbeit mit Transformers vor. Diese bevorstehende Version soll kulturelles Storytelling mit funktionaler Innovation verbinden und Creatorn neue Möglichkeiten jenseits des herkömmlichen Zubehördesigns eröffnen.

Indem SmallRig immer wieder neben den Vorzeigeprodukten der Top-Tech-Marke auftritt und zukunftsweisende Lösungen vorstellt, festigt das Unternehmen seine Rolle als führende Kraft bei der Erstellung mobiler Inhalte. Das Debüt des professionellen Zubehörs für die iPhone-17-Pro-Serie unterstreicht den Einsatz des Unternehmens für die Unterstützung der Creator und zeigt zugleich seine Vision, Smartphones als vollwertige Werkzeuge für Filmproduktion und Storytelling neu zu definieren.

Weitere Informationen zum aktuellen Programm finden auf: https://www.smallrig.com/global/.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2771833/SmallRig_Cage_Series_iPhone_17_Pro_Series.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/smallrig-erweitert-das-kreative-potenzial-des-iphone-17-pro-mit-umfassendem-professionellen-zubehor-302556331.html