Novartis schließt 5,7-Milliarden-Deal: Aktie des Partners schießt 65 % nach oben

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat am Montag ein umfassendes Lizenzabkommen mit Monte Rosa Therapeutics geschlossen. Das Paket hat ein potenzielles Volumen von bis zu 5,7 Milliarden US-Dollar. Monte Rosa erhält zunächst eine Vorauszahlung von 120 Millionen US-Dollar. Zusätzlich sieht die Vereinbarung erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen sowie Umsatzbeteiligungen vor, die das Gesamtvolumen auf die genannte Summe steigern können.

Die Nachricht löste einen starken Kursanstieg aus. Die Aktie von Monte Rosa legte bereits im vorbörslichen Handel deutlich zu und notierte am Montag mit einem Plus von knapp 52 Prozent bei rund 7,31 US-Dollar (Stand 14:43 MESZ). Im Monatsvergleich liegt die Aktie damit rund 65 Prozent im Plus. Anleger reagierten damit auf die Aussicht, dass die Kooperation dem Unternehmen erhebliches Wachstum bescheren könnte.

Fokus auf Immunerkrankungen

Im Zentrum der Vereinbarung steht ein bislang nicht genanntes Zielmolekül zur Behandlung von immunvermittelten Erkrankungen. Diese Krankheiten entstehen, wenn das Immunsystem gesundes Gewebe angreift, was zu Entzündungen und Gewebeschäden führt. Für Patienten bedeuten sie meist starke Einschränkungen im Alltag. Novartis erhält exklusive Rechte an diesem Zielmolekül und zusätzlich Optionen für zwei weitere Programme aus Monte Rosas Immunologie-Pipeline.

Monte Rosa will seine KI-gestützte Forschungsplattform nutzen, um neuartige Proteinabbauer zu entwickeln. Diese kleinen Moleküle sollen krankheitsverursachende Proteine gezielt zerstören. Novartis übernimmt anschließend die klinische Entwicklung und die Vermarktung der entstehenden Therapien.

Das Geschäft ist nicht die erste Zusammenarbeit der beiden Unternehmen. Bereits im vergangenen Jahr hatte Novartis die Rechte an MRT-6160 erworben, einem Wirkstoffkandidaten, der sich derzeit in frühen klinischen Studien gegen Autoimmun- und Entzündungserkrankungen befindet.

Zweiter Großdeal im September

Für Novartis ist es bereits die zweite milliardenschwere Transaktion in diesem Monat. Erst vor Kurzem hatte der Konzern mit Argo Biopharmaceutical aus China eine Vereinbarung im Volumen von bis zu 5,2 Milliarden US-Dollar über die Entwicklung experimenteller Herzmedikamente getroffen. Der Schweizer Pharmariese teilte letzte Woche außerdem mit, dass er Tourmaline Bio für 1,4 Milliarden US-Dollar übernehmen wird.

Mit der erneuten Investition unterstreicht Novartis seine Strategie, sich Zugang zu innovativen Plattformen und Wirkstoffklassen zu sichern. Monte Rosa sieht in der Allianz eine Bestätigung seines Ansatzes, wie das Unternehmen erklärte: "Diese Partnerschaft zeigt die Stärke unserer Plattform, mit der wir neuartige Therapien für komplexe Krankheiten entwickeln können."

