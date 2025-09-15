KnowBe4
Ganzheitlicher Ansatz für das Human Risk Management
Berlin (ots) - KnowBe4, Anbieter einer weltweit renommierten
Cybersicherheitsplattform, die sich umfassend mit Human Risk Management befasst,
veröffentlicht das Whitepaper "A Strategic Framework for Human Risk Management
". Es beschreibt die Grundprinzipien eines modernen Ansatzes für Human Risk
Management (HRM) und wie Unternehmen das Framework anwenden können, um ihre
Sicherheitskultur zu stärken und messbare Veränderungen im Verhalten der
Mitarbeiter zu bewirken.
Plattformunabhängig agiert das HRM-Framework als strategischer,
menschenzentrierter Ansatz für Cybersicherheit, der durch menschliches Verhalten
verursachte Sicherheitsrisiken misst, verwaltet und reduziert. Das neue
Framework ist eine direkte Reaktion auf die zunehmenden Risiken und
Anforderungen im Cyberraum, wo menschliches Verhalten weiterhin ein primärer
Angriffsvektor ist. Das Whitepaper macht deutlich, dass bei Unternehmen ein
grundsätzliches Umdenken notwendig ist. Über den Einsatz traditioneller Security
Awareness-Programme hinaus müssen Organisationen die Art und Weise, wie der
Faktor Mensch innerhalb ihrer Security-Strategie gemessen und verwaltet wird,
reevaluieren.
Ein effektiver HRM-Ansatz setzt sich aus den folgenden Kernprinzipien zusammen:
- Messen und benchmarken: Erfassen des von menschlichem Verhalten ausgehenden
aktuellen Risikos innerhalb einer Organisation auf Grundlage einer
Basisbewertung.
- Einbeziehen und unterstützen: Etablieren einer Firmenkultur, in der Sicherheit
als gemeinsame Verantwortung verstanden wird und nicht ausschließlich als
Anliegen der IT-Abteilung.
- Anpassen und personalisieren: Schaffen eines Angebots an maßgeschneiderten
Schulungen und Coachings auf Basis individueller Risikoprofile.
- Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung: Einsatz intelligenter
KI-gestützter Technologien zur Bereitstellung von Echtzeit-Feedback,
personalisierten Einblicken und automatisierten Interventionen.
- Vorteile verdeutlichen: Messbare Auswirkungen des Programms auf die allgemeine
Sicherheitskultur des Unternehmens darstellen und kommunizieren.
Mehr über diesen Ansatz lesen Sie hier: https://ots.de/hGL1ok
Pressekontakt:
Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG
Auf der Eierwiese 1
82031 Grünwald
mailto:KnowBe4@kafka-kommunikation.de
089 747470580
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/130506/6117902
OTS: KnowBe4
Mehr über diesen Ansatz lesen Sie hier: https://ots.de/hGL1ok
