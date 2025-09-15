Ganzheitlicher Ansatz für das Human Risk Management

Berlin (ots) - KnowBe4, Anbieter einer weltweit renommierten

Cybersicherheitsplattform, die sich umfassend mit Human Risk Management befasst,

veröffentlicht das Whitepaper "A Strategic Framework for Human Risk Management

". Es beschreibt die Grundprinzipien eines modernen Ansatzes für Human Risk

Management (HRM) und wie Unternehmen das Framework anwenden können, um ihre

Sicherheitskultur zu stärken und messbare Veränderungen im Verhalten der

Mitarbeiter zu bewirken.



Plattformunabhängig agiert das HRM-Framework als strategischer,

menschenzentrierter Ansatz für Cybersicherheit, der durch menschliches Verhalten

verursachte Sicherheitsrisiken misst, verwaltet und reduziert. Das neue

Framework ist eine direkte Reaktion auf die zunehmenden Risiken und

Anforderungen im Cyberraum, wo menschliches Verhalten weiterhin ein primärer

Angriffsvektor ist. Das Whitepaper macht deutlich, dass bei Unternehmen ein

grundsätzliches Umdenken notwendig ist. Über den Einsatz traditioneller Security

Awareness-Programme hinaus müssen Organisationen die Art und Weise, wie der

Faktor Mensch innerhalb ihrer Security-Strategie gemessen und verwaltet wird,

reevaluieren.





Ein effektiver HRM-Ansatz setzt sich aus den folgenden Kernprinzipien zusammen:



- Messen und benchmarken: Erfassen des von menschlichem Verhalten ausgehenden

aktuellen Risikos innerhalb einer Organisation auf Grundlage einer

Basisbewertung.

- Einbeziehen und unterstützen: Etablieren einer Firmenkultur, in der Sicherheit

als gemeinsame Verantwortung verstanden wird und nicht ausschließlich als

Anliegen der IT-Abteilung.

- Anpassen und personalisieren: Schaffen eines Angebots an maßgeschneiderten

Schulungen und Coachings auf Basis individueller Risikoprofile.

- Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung: Einsatz intelligenter

KI-gestützter Technologien zur Bereitstellung von Echtzeit-Feedback,

personalisierten Einblicken und automatisierten Interventionen.

- Vorteile verdeutlichen: Messbare Auswirkungen des Programms auf die allgemeine

Sicherheitskultur des Unternehmens darstellen und kommunizieren.



Mehr über diesen Ansatz lesen Sie hier: https://ots.de/hGL1ok



Pressekontakt:



Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG

Auf der Eierwiese 1

82031 Grünwald

mailto:KnowBe4@kafka-kommunikation.de

089 747470580



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/130506/6117902

OTS: KnowBe4







