    Ganzheitlicher Ansatz für das Human Risk Management

    Berlin (ots) - KnowBe4, Anbieter einer weltweit renommierten
    Cybersicherheitsplattform, die sich umfassend mit Human Risk Management befasst,
    veröffentlicht das Whitepaper "A Strategic Framework for Human Risk Management
    ". Es beschreibt die Grundprinzipien eines modernen Ansatzes für Human Risk
    Management (HRM) und wie Unternehmen das Framework anwenden können, um ihre
    Sicherheitskultur zu stärken und messbare Veränderungen im Verhalten der
    Mitarbeiter zu bewirken.

    Plattformunabhängig agiert das HRM-Framework als strategischer,
    menschenzentrierter Ansatz für Cybersicherheit, der durch menschliches Verhalten
    verursachte Sicherheitsrisiken misst, verwaltet und reduziert. Das neue
    Framework ist eine direkte Reaktion auf die zunehmenden Risiken und
    Anforderungen im Cyberraum, wo menschliches Verhalten weiterhin ein primärer
    Angriffsvektor ist. Das Whitepaper macht deutlich, dass bei Unternehmen ein
    grundsätzliches Umdenken notwendig ist. Über den Einsatz traditioneller Security
    Awareness-Programme hinaus müssen Organisationen die Art und Weise, wie der
    Faktor Mensch innerhalb ihrer Security-Strategie gemessen und verwaltet wird,
    reevaluieren.

    Ein effektiver HRM-Ansatz setzt sich aus den folgenden Kernprinzipien zusammen:

    - Messen und benchmarken: Erfassen des von menschlichem Verhalten ausgehenden
    aktuellen Risikos innerhalb einer Organisation auf Grundlage einer
    Basisbewertung.
    - Einbeziehen und unterstützen: Etablieren einer Firmenkultur, in der Sicherheit
    als gemeinsame Verantwortung verstanden wird und nicht ausschließlich als
    Anliegen der IT-Abteilung.
    - Anpassen und personalisieren: Schaffen eines Angebots an maßgeschneiderten
    Schulungen und Coachings auf Basis individueller Risikoprofile.
    - Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung: Einsatz intelligenter
    KI-gestützter Technologien zur Bereitstellung von Echtzeit-Feedback,
    personalisierten Einblicken und automatisierten Interventionen.
    - Vorteile verdeutlichen: Messbare Auswirkungen des Programms auf die allgemeine
    Sicherheitskultur des Unternehmens darstellen und kommunizieren.

    Mehr über diesen Ansatz lesen Sie hier: https://ots.de/hGL1ok

