Broadcom vor Kurssprung dank Chip-Dominanz

Der Halbleiterriese Broadcom könnte nach Ansicht der Investmentbank Macquarie vor einer weiteren Rallye stehen. Analyst Arthur Lai stufte den Hersteller von Spezialchips erstmals mit "Outperform" ein und setzte ein Kursziel von 420 US-Dollar für die kommenden zwölf Monate – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 17 Prozent.

Broadcom-Aktien haben im bisherigen Jahresverlauf bereits um 55 Prozent zugelegt. Trotz der hohen Bewertung – 53-faches erwartetes KGV gegenüber 29,6 im PHLX Semiconductor Index – sieht Macquarie die Prämie gerechtfertigt. "Broadcom sollte aufgrund seines starken Wachstumsausblicks, einer durchschnittlichen Dividendensteigerung von rund 34 Prozent pro Jahr und einer langfristigen strategischen Planung unter einem einzigartigen Management-Incentive-Plan mit einem Aufschlag gehandelt werden", schrieb Lai.

Im Zentrum der positiven Einschätzung stehen die sogenannten ASICs (Application-Specific Integrated Circuits). Diese spezialisierten Chips wachsen laut Macquarie deutlich schneller als klassische GPUs (Graphics Processing Units) und sind besonders für hyperskalierende Cloud-Anbieter sowie vertikale KI-Märkte wie Automobil, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen attraktiv. "Wir erwarten, dass die Nachfrage nach ASICs das GPU-Wachstum übertreffen wird", so Lai. Für den globalen Markt für KI-ASICs prognostiziert er zwischen 2025 und 2028 eine jährliche Wachstumsrate von 72 Prozent, wobei Broadcom mehr als 70 Prozent Marktanteil halten soll.

Softwaregeschäft stützt Margen

Neben dem Hardware-Geschäft sieht Macquarie auch im Softwarebereich ein starkes Fundament für Broadcoms künftige Ertragskraft. Nach der Übernahme von VMware sei die operative Gewinnmarge von 62 auf 66 Prozent gestiegen. "Das Softwaregeschäft erhöht die langfristige Margenstabilität, den freien Cashflow von hoher Qualität und begünstigt eine Neubewertung der Aktie", schrieb Lai.

Anleger setzen auf langfristiges Potenzial

Mit seiner dominanten Stellung bei KI-ASICs, einer dynamisch wachsenden Dividende und dem profitablen Softwaregeschäft positioniert sich Broadcom nach Einschätzung von Macquarie als einer der interessantesten Titel im Technologiesektor. Sollte sich das Szenario bewahrheiten, könnte die Aktie trotz der hohen Bewertung weiteres Kurspotenzial entfalten – und ihre Rolle als Schwergewicht im Halbleitersektor untermauern.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



