    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbnb Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Airbnb Registered (A)

    Ferienwohnungen

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Linke nimmt Plattformen ins Visier

    Für Sie zusammengefasst
    • Linke will Airbnb-Vermietung in Großstädten eindämmen.
    • Kurzzeitige Vermietung selbst genutzter Wohnungen okay.
    • Superhosts und Datenabgleich für bessere Kontrolle nötig.
    Ferienwohnungen - Linke nimmt Plattformen ins Visier
    Foto: Airbnb, Inc

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Vorbild Spaniens will die Linke auch in deutschen Großstädten wie Hamburg und Berlin die Vermietung von Wohnungen an Touristen über Plattformen wie Airbnb eindämmen. Die kurzzeitige Überlassung der selbst genutzten Wohnung sei okay, sagte Parteichef Jan van Aken in Berlin. Nicht in Ordnung sei es hingegen, wenn Wohnraum ausschließlich kommerziell an Feriengäste vermietet werde.

    Im Visier hat er nach eigenen Worten sogenannte Superhosts - bei ihnen sei klar, dass dort ausschließlich Touristen unterkämen. "Wir müssen da ran", sagte van Aken. Die Wohnungsämter benötigten mehr Personal zur Kontrolle. Und bei Plattformen müsse es einen automatischen Datenabgleich geben. Gingen die ausschließlich als Ferienwohnung genutzten Objekte zurück in den Mietmarkt, werde sich die Lage in den Ballungsräumen schnell ändern, sagte der Parteichef.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Airbnb!
    Long
    115,31€
    Basispreis
    0,61
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    130,94€
    Basispreis
    0,79
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die spanische Regierung hatte mitgeteilt, sie wolle mehr als 53.000 illegale Ferienwohnungen von den Onlineplattformen streichen lassen. Diese Wohnungen würden bald dem regulären Wohnungsmarkt zugeführt, kündigte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Wochenende an./vsr/DP/stw

    Airbnb Registered (A)

    -0,75 %
    -0,48 %
    -2,30 %
    -10,39 %
    -1,76 %
    -17,18 %
    -12,53 %
    ISIN:US0090661010WKN:A2QG35

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbnb Registered (A) Aktie

    Die Airbnb Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 104,2 auf Tradegate (15. September 2025, 14:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbnb Registered (A) Aktie um -0,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbnb Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 44,31 Mrd..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Airbnb Registered (A) - A2QG35 - US0090661010

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Airbnb Registered (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ferienwohnungen Linke nimmt Plattformen ins Visier Nach dem Vorbild Spaniens will die Linke auch in deutschen Großstädten wie Hamburg und Berlin die Vermietung von Wohnungen an Touristen über Plattformen wie Airbnb eindämmen. Die kurzzeitige Überlassung der selbst genutzten Wohnung sei okay, sagte …