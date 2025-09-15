JEFFERIES stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Ahmed Farman untersuchte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die aktuellen Trends im Bereich der Energieerzeugung. Bei RWE habe diese im August knapp unter dem zehnjährigen Schnitt gelegen, auch wegen schwächeren Winds bei Anlagen an Land. Er schätzt, dass bei dem Energiekonzern 90 Prozent des Gewinns aus der Stromerzeugung stammen, davon zu drei Vierteln aus dem Bereich der erneuerbaren Energien./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 11:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 35,99EUR auf Tradegate (15. September 2025, 14:54 Uhr) gehandelt.



