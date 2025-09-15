Visionet als Star Performer in der PEAK Matrix 2025 für Microsoft Business Applications Services der Everest Group ausgezeichnet

Diese Anerkennung spiegelt die Dynamik von Visionet im Microsoft-Ökosystem wider, die durch bewährte Dynamics 365-Implementierungen, Branchenbeschleuniger und End-to-End-Transformationsdienste untermauert wird.

CRANBURY, N.J., 15. September 2025 /PRNewswire/ -- Visionet wurde in der PEAK Matrix-Bewertung 2025 der Everest Group für Microsoft Business Applications Services, die sich auf CRM- und ERP-Dienstleistungen konzentriert, als Star Performer und Major Contender ausgezeichnet.

Die PEAK Matrix ist einer der branchenweit renommiertesten Benchmarks, der Anbieter hinsichtlich ihrer Marktwirkung, Vision und Fähigkeiten bewertet. Die doppelte Platzierung von Visionet signalisiert rasche Fortschritte und konsistente Ergebnisse auf der Microsoft-Plattform.

„Wir fühlen uns geehrt, von der Everest Group als Star Performer ausgezeichnet worden zu sein" , sagte Kamran Ozair, CEO von Visionet. „Dies bestätigt unseren Fokus auf Kundenergebnisse, Innovation und Investitionen in Microsoft Dynamics 365 für CRM und ERP. Unsere KI-gesteuerte Automatisierung, Datenanalysen und Lieferkompetenz sorgen weiterhin für messbare Ergebnisse."

Die wichtigsten Highlights: Deutliche Steigerungen bei Marktpräsenz und Leistungsfähigkeit im Vergleich zum Vorjahr; robuste Dynamics 365-Bereitstellung und differenziertes geistiges Eigentum; Spezialisierung in den Bereichen Einzelhandel, Konsumgüter, Fertigung und Finanzdienstleistungen; sowie Innovationen in den Bereichen KI-gestützte Automatisierung, Cloud-Migration und Branchenbeschleuniger.

Der Bericht erwähnt auch die Investitionen von Visionet in Microsoft Copilot und KI-Fähigkeiten, die Unternehmen dabei helfen, ihre Produktivität zu steigern, die Kundenbindung zu personalisieren und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Mit einem wachsenden Portfolio an Dynamics 365-Transformationen verbindet Visionet weiterhin geschäftliche Anforderungen mit Technologien der nächsten Generation.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

Haftungsausschluss

Lizenzierte Auszüge aus den PEAK Matrix-Berichten der Everest Group dürfen von lizenzierten Dritten für ihre Marketing- und Werbeaktivitäten verwendet werden. Ausgewählte Auszüge geben nicht den gesamten Kontext unserer Forschung wieder. Alle Analysen der Everest Group sind unabhängig, und keine Organisation hat für die Beeinflussung von Rankings bezahlt. Die vollständige Studie und Methodik finden Sie unter Everest Group PEAK Matrix Reports.

Informationen zur Everest Group

Die Everest Group ist ein führendes globales Forschungsunternehmen, das Wirtschaftsführern hilft, sichere Entscheidungen zu treffen. Die PEAK Matrix Assessments der Everest Group liefern die Analysen und Erkenntnisse, die Unternehmen benötigen, um kritische Entscheidungen über globale Dienstleistungsanbieter, Standorte sowie Produkte und Lösungen in verschiedenen Marktsegmenten zu treffen. Ebenso nutzen Anbieter dieser Dienstleistungen, Produkte und Lösungen die PEAK Matrix, um ihre Angebote im Vergleich zu anderen Anbietern in der Branche oder auf dem Markt zu bewerten und anzupassen. Weitere Details und vertiefende Inhalte finden Sie unter www.everestgrp.com.

KONTAKT:

pr@visionet.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2306541/5464476/VisionetSystem_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/visionet-als-star-performer-in-der-peak-matrix-2025-fur-microsoft-business-applications-services-der-everest-group-ausgezeichnet-302556277.html