Rheinmetall Aktie gut behauptet +2,78 % - 15.09.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Mit einer Performance von +2,78 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Rheinmetall investiert war, konnte einen Gewinn von +8,15 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +11,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,86 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rheinmetall +214,16 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,70 % geändert.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,15 % 1 Monat +17,86 % 3 Monate +8,15 % 1 Jahr +272,55 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, insbesondere im Zusammenhang mit der Übernahme der Marinesparte der Lürssen-Gruppe. Nutzer erwarten, dass die Aktie bald die 2000 €-Marke überschreiten könnte, während andere die Unsicherheiten durch mögliche Kapitalerhöhungen und die Marktreaktion thematisieren. Zudem wird eine fundierte Diskussion über technische und fundamentale Aspekte gefordert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 88,92 Mrd.EUR wert.

Der Dax ist am Montag mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Am frühen Nachmittag notierte der deutsche Leitindex 0,52 Prozent höher bei 23.820,64 Punkten. Damit blieb er in der Mitte seiner September-Spanne, die bislang von knapp unter 23.500 …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.