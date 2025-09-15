JEFFERIES stuft SAP SE auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" belassen. Charles Brennan schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, SAP sei zuletzt vom Erfolg des Konkurrenten Oracle unter Druck gesetzt worden. Doch er empfindet dies als nicht gerechtfertigt. Oracles Stärke liege vor allem im Cloud-Infrastrukturbereich, in dem SAP nicht wirklich konkurriere. Er sieht keine Anzeichen dafür, dass SAP Marktanteile verliere. Die jüngste Schwäche des Aktienkurses hält der Experte für übertrieben./tih/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 15:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 15:18 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 15:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 15:18 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,35 % und einem Kurs von 214,3EUR auf Tradegate (15. September 2025, 15:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Charles Brennan
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Charles Brennan
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte