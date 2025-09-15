    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP
    569 Aufrufe 569 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft SAP SE auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" belassen. Charles Brennan schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, SAP sei zuletzt vom Erfolg des Konkurrenten Oracle unter Druck gesetzt worden. Doch er empfindet dies als nicht gerechtfertigt. Oracles Stärke liege vor allem im Cloud-Infrastrukturbereich, in dem SAP nicht wirklich konkurriere. Er sieht keine Anzeichen dafür, dass SAP Marktanteile verliere. Die jüngste Schwäche des Aktienkurses hält der Experte für übertrieben./tih/niw

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 15:18 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 15:18 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,35 % und einem Kurs von 214,3EUR auf Tradegate (15. September 2025, 15:01 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Charles Brennan
    Analysiertes Unternehmen: SAP SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 223,70, was eine Steigerung von +4,78% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft SAP SE auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" belassen. Charles Brennan schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, SAP sei zuletzt vom Erfolg des Konkurrenten Oracle unter Druck gesetzt worden. Doch er empfindet dies als nicht …