Ende der Quartalszahlen? Trumps Plan könnte die US-Märkte radikal verändern

"Das spart Geld und ermöglicht es Managern, sich auf die ordnungsgemäße Führung ihrer Unternehmen zu konzentrieren", erklärte Trump auf Truth Social. Er verwies dabei auf den Vergleich zu China:

US-Präsident Donald Trump hat am Montag gefordert, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC die vierteljährliche Berichterstattung börsennotierter Unternehmen abschafft. Stattdessen solle künftig nur noch halbjährlich berichtet werden.

"Haben Sie jemals die Aussage gehört, dass China eine 50- bis 100-jährige Perspektive auf die Unternehmensführung hat, während wir unsere Unternehmen auf Quartalsbasis führen? Nicht gut!"

Der republikanische Präsident hatte bereits während seiner ersten Amtszeit von 2017 bis 2021 die SEC aufgefordert, die Berichtspflichten für Konzerne zu lockern. Sein erneuter Vorstoß könnte die Debatte über den Sinn von Quartalszahlen neu entfachen.

Ein Ende der Quartalsberichte würde Unternehmen kurzfristig entlasten, könnte aber erhebliche Risiken bergen. Analysten warnen, dass Anlegern wichtige Einblicke in die Geschäftsentwicklung fehlen würden. Die Transparenz am Kapitalmarkt würde sinken, was vor allem für kleinere Investoren nachteilig wäre, die auf aktuelle Informationen angewiesen sind.

Zudem könnten Kursmanipulationen oder Bilanztricks länger unentdeckt bleiben, weil nur halbjährlich geprüft würde. Kritiker verweisen auch darauf, dass Investoren bei wachsender Unsicherheit höhere Risikoprämien verlangen könnten, was die Kapitalkosten für Unternehmen steigern würde. Während Trump von Effizienz spricht, könnte der Schritt am Ende also Vertrauen kosten und genau das ist an den Märkten die wichtigste Währung.

Fazit

Die Forderung von Donald Trump, die Quartalsberichte abzuschaffen, trifft einen Nerv an der Wall Street. Befürworter sehen darin eine Chance, den Druck auf Manager zu verringern und langfristige Strategien zu fördern.

Kritiker warnen jedoch vor einem Rückschritt bei Transparenz und Anlegerschutz. Weniger Berichtspflichten könnten die Volatilität erhöhen, die Kapitalkosten steigern und IPOs unattraktiver machen.

Der Vorschlag zeigt damit einmal mehr die Spannung zwischen kurzfristiger Marktlogik und langfristiger Unternehmensführung und dürfte an den Finanzmärkten für hitzige Debatten sorgen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



