Darum wird Google jetzt von diesem US-Riesen verklagt

Google nimmt die Webseiten von Verlagen nur dann in seine Suchergebnisse auf, wenn es deren Artikel auch für die KI-Zusammenfassungen verwenden darf, so Penske Media. Der Tech-Gigant könne solche Bedingungen aufgrund seiner marktbeherrschenden Stellung durchsetzen, heißt es in der Klageschrift, die bei einem Bundesgericht in Washington einging. "Wir haben die Verantwortung, proaktiv für die Zukunft der digitalen Medien zu kämpfen und ihre Integrität zu wahren - all das wird durch Googles derzeitige Maßnahmen bedroht", betonte PMC.

Laut dem amerikanischem Medienkonzern nutze die Alphabet -Tochter Google dabei Artikel aus PMC-Publikationen in Zusammenfassungen, die mit Künstlicher Intelligenz generiert werden und leite dadurch Besucher von eigenen Webseiten weg. PMC und andere Unternehmen beanstanden seit Monaten, dass die KI-Zusammenfassungen, die an der Spitze von Google-Suchergebnissen erscheinen, den Datenverkehr von ihren Seiten abziehen und so Werbe- und Abo-Einnahmen schmälern.

Zudem kritisierte News/Media Alliance, amerikanischer Branchenverband der mehr als 2200 US-Verlage vertritt, die Marktmacht von Google. Anders als Konkurrenten wie der ChatGPT-Entwickler OpenAI, der Lizenz-Vereinbarungen mit Verlagen abschließe, sei Google zu solchen "gesunden Praktiken" nicht gezwungen, bedauerte Verbandschefin Danielle Coffey.

Zu dem Vorwurf äußerte sich ein Google-Sprecher und unterstrich, KI-Übersichten böten Internet-Nutzern einen Mehrwert und leiteten den Verkehr auf eine größere Vielfalt von Webseiten. Er fügte mit Blick auf die PMC-Klage hinzu: "Wir werden uns gegen diese haltlosen Vorwürfe verteidigen."

Dies ist nicht das erste mal, dass Google wegen der im englischen Sprachraum als "AI Overviews" bezeichneten Funktion vor Gericht gezogen wird. Im Februar 2025 hat Chegg bereits offiziell Klage gegen Google eingereicht. Darin wird behauptet, dass Googles "AI Overviews" zu Traffic- und Umsatzverlusten bei Chegg führen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,68 % und einem Kurs von 210,7EUR auf Tradegate (15. September 2025, 15:34 Uhr) gehandelt.

