Erklärung für das Marktparadoxon: Warum die Märkte laufen, obwohl die Welt wankt

Die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten fielen miserabel aus: Die Arbeitslosenquote stieg auf den höchsten Stand seit Ende 2021, mit lediglich 22.000 neuen Jobs. Gleichzeitig legte die Inflation im August so stark zu wie seit Januar nicht mehr . Politische Risiken verschärfen die Lage: Russische Drohnen über Polen, ein israelischer Angriff in Katar, der Rücktritt des französischen Premierministers und eine Herabstufung Frankreichs durch Fitch – all das wäre normalerweise Gift für die Märkte. Hinzu kommen Trumps neue Zölle, die seit August greifen und in den kommenden Quartalen die Gewinne belasten dürften. Trotzdem steigen die Kurse.

Es ist ein Widerspruch, der selbst erfahrene Investoren ratlos zurücklässt: Während die Schlagzeilen von schwachen Konjunkturdaten, geopolitischen Spannungen und fiskalischen Risiken dominiert werden, notieren Aktienindizes wie der S&P 500 oder der Nikkei auf Allzeithochs und auch der DAX ist nicht weit davon entfernt. Unternehmensanleihen werden so günstig gehandelt wie zuletzt vor Jahrzehnten, und die Volatilität misst Tiefststände. Gleichzeitig erreichen die Goldpreise real historische Rekordmarken – ein klassisches Krisensignal.

Ein Schlüssel liegt in der Rolle der Märkte selbst. Sie wirken als "natürliches Korrektiv", sagt Henry Allen, Makrostratege der Deutschen Bank, in einer aktuellen Studie. Denn drohen zu starke Verwerfungen, reagieren Regierungen und Zentralbanken – aus schierer Angst vor negativen Schlagzeilen, Wohlstandsverlusten und politischem Druck.

Das war 2022 in Großbritannien der Fall, als Premierministerin Liz Truss nach einem desaströsen Marktfeedback binnen Wochen ihr Amt verlor. Jüngstes Beispiel: die Verlängerung der Zollübergangsfrist im April, nachdem die Märkte heftige Warnsignale sendeten. Undauch jetzt mahnen einige Wall-Street-Strategen zur Vorsicht: Morgan Stanleys Michael Wilson warnt, dass ein 25-Basispunkte-Schnitt womöglich nicht reicht, um den schwachen Jobmarkt abzufedern. JPMorgan sieht die Gefahr, dass die Euphorie nach der ersten Zinssenkung in Ernüchterung umschlägt.

Oppenheimer hingegen rechnet mit nur kurzen Rücksetzern, solange die US-Wirtschaft robust bleibt. Der S&P 500 hat seit Trumps Zolloffensive im April um 32 Prozent zugelegt, Analysten hieven Gewinnprognosen für 2026 Woche für Woche höher. Besonders der KI-Boom stützt die Märkte – ähnlich wie die überraschend starken Unternehmensgewinne im zweiten Quartal, die um 11 Prozent zulegten.

Zudem bleibt das tatsächliche Zollniveau mit rund 9 Prozent weit unter dem theoretischen Satz von 18 Prozent, auch weil viele Importe über Umwege abgewickelt werden. Für viele Investoren wirkt die Handelspolitik daher eher wie ein Nebengeräusch, solange die Fed im Spiel bleibt.

Ein weiterer Grund für die Rally: Die klassischen Auslöser für Crashs fehlen. Weder ist eine globale Rezession sichtbar – das US-BIP wächst laut Atlanta Fed im dritten Quartal um mehr als drei Prozent –, noch stehen Zinserhöhungen im Raum. Im Gegenteil: Anleger preisen über 120 Basispunkte Zinssenkungen der Fed in den kommenden zwölf Monaten ein.

Und außerdem haben die Notenbanken heute mehr Handlungsspielraum als in den 2010er-Jahren oder während der Inflation 2022/23. Damals war die Nullzinsgrenze oder die Teuerung ein Blockadefaktor. Jetzt ist beides nicht der Fall – Zinssenkungen sind jederzeit möglich, sollte sich die Lage verschlechtern.

Schon im Sommer 2024 gab es eine Schwächephase am US-Arbeitsmarkt, die viele als Vorboten einer Rezession der weltgrößten Volkswirtschaft deuteten. Doch nach kräftigen Zinssenkungen erholten sich die Märkte schnell. Genau dieses Muster wiederholt sich aktuell – schwache Daten, aber robustes Wachstum und die Aussicht auf Lockerungen durch die Zentralbanken.

Das vermeintliche Paradoxon löst sich so auf: Anleger vertrauen darauf, dass Politik und Notenbanken keinen Absturz zulassen. Jede Schwächephase könnte sich als bloßer Zwischenstopp entpuppen. Solange weder Rezession noch Zinsschocks drohen, bleibt die Rallye intakt. Zwischen Krisenpessimismus und KI-Optimismus steigen die Kurse weiter.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion