AKTIE IM FOKUS
Infineon gefragt - Bernstein: Profiteur von US-China-Spannungen
- Infineon-Aktien steigen um 2,1% auf 32,42 Euro.
- Stabilisierung nach Tiefstständen seit Mai erfolgreich.
- Positive Studie zu Handelskonflikt stärkt Anlegervertrauen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Infineon haben am Montag ihre jüngste Stabilisierung fortgesetzt. Mit einem Plus von 2,1 Prozent auf 32,42 Euro gehörten sie am Nachmittag zu den stärksten Titeln im Dax . Vom Anfang des Monats erreichten Tief seit Mai haben sich die Papiere des Chipkonzerns mittlerweile um gut fünf Prozent erholt.
Rückenwind lieferte neben dem freundlich erwarteten Nasdaq 100 auch eine Studie des US-Analysehauses Bernstein Research. Branchenexperte Qingyuan Lin verwies auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China, in dem Peking nun den Druck auf Nvidia erhöht. Die weitere Untersuchung des US-Chipherstellers könne zu höheren Zöllen auf amerikanische Exporte nach China führen, wovon unter anderem Infineon profitieren dürfte, so Lin./niw/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 32,40 auf Tradegate (15. September 2025, 15:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,31 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,65 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +37,36 %/+50,76 % bedeutet.
Ich glaube nicht an die 100% Zölle, da würde der Ami-Wirtschaft schnell Material fehlen und auch das Ami-Geschäft von IFX ist ja nicht umbedingt der totale Bringer. Von daher scheinen mir mögliche Zölle nur geringe Wirkung auf das Geschäft von IFX zu haben. Die Börse untertreibt und übertreibt halt mal wieder. Auf jeden Fall lassen sich auf kurzem Wege mal schnell 5 - 10% holen. Der Kurs im Moment ist auf jeden Fall m.M. ein klarer Kauf, aber nie das Verkaufen wieder vergessen.
Wenn man sich diesen Verlauf ganz nüchtern betrachtet, sieht man deutlich, dass man hier (von wenigen Ausnahmen abgesehen) als langfristiger Anleger über die letzten Jahre kaum einen Cent verdienen konnte, sollte man nicht clever genug gewesen sein da oben seine Bestände permanent, einem Swingtrade gleich, glattgestellt zu haben.