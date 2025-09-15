    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    Infineon gefragt - Bernstein: Profiteur von US-China-Spannungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Infineon-Aktien steigen um 2,1% auf 32,42 Euro.
    • Stabilisierung nach Tiefstständen seit Mai erfolgreich.
    • Positive Studie zu Handelskonflikt stärkt Anlegervertrauen.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Infineon haben am Montag ihre jüngste Stabilisierung fortgesetzt. Mit einem Plus von 2,1 Prozent auf 32,42 Euro gehörten sie am Nachmittag zu den stärksten Titeln im Dax . Vom Anfang des Monats erreichten Tief seit Mai haben sich die Papiere des Chipkonzerns mittlerweile um gut fünf Prozent erholt.

    Rückenwind lieferte neben dem freundlich erwarteten Nasdaq 100 auch eine Studie des US-Analysehauses Bernstein Research. Branchenexperte Qingyuan Lin verwies auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China, in dem Peking nun den Druck auf Nvidia erhöht. Die weitere Untersuchung des US-Chipherstellers könne zu höheren Zöllen auf amerikanische Exporte nach China führen, wovon unter anderem Infineon profitieren dürfte, so Lin./niw/men

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 32,40 auf Tradegate (15. September 2025, 15:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,65 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +37,36 %/+50,76 % bedeutet.




