dpa-AFX-Überblick
UNTERNEHMEN vom 15.09.2025 - 15.15 Uhr
- China erhöht Druck auf Nvidia wegen Monopolverstößen.
- Rheinmetall plant Übernahme der Marinesparte von Lürssen.
- Ottobock strebt Börsengang bis Ende 2025 an.
China erhöht Druck auf Nvidia
PEKING - Mitten im Handelskonflikt zwischen Washington und Peking erhöht China den Druck auf den US-Chiphersteller Nvidia . Die staatliche Wettbewerbsaufsicht SAMR teilte mit, eine Vorprüfung des weltweit führenden KI-Chipanbieters habe Verstöße gegen Chinas Anti-Monopol-Gesetz ergeben.
ROUNDUP 2: Rheinmetall einig mit Lürssen über Kauf der Marinesparte - Kursplus
DÜSSELDORF/BREMEN - Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall steht vor der Übernahme der Marinesparte der Bremer Werftengruppe Lürssen. Man habe sich mit Lürssen auf die wesentlichen Bedingungen geeinigt und werde die Transaktion kurzfristig formal abschließen, teilte Rheinmetall in Düsseldorf mit. Sollten die Kartellbehörden zustimmen, könnte die Übernahme der Naval Vessels Lürssen (NVL) Anfang 2026 vollzogen werden.
IPO/ROUNDUP: Ottobock will noch 2025 an die Börse gehen
DUDERSTADT - Das Medizintechnik-Unternehmen Ottobock will noch in diesem Jahr den Schritt an die Börse machen. Die Notierung soll bis Ende 2025 im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen, wie der Hersteller von Prothesen und orthopädischen Hilfsmitteln am Montag in Duderstadt mitteilte. Bei dem Börsengang sollen Aktien aus dem Bestand des bisherigen Eigentümers, der Näder Holding, platziert werden. Zudem wird aus einer Kapitalerhöhung ein Bruttoerlös von 100 Millionen Euro angestrebt. Über den Schritt wurde am Kapitalmarkt bereits seit einiger Zeit spekuliert. Ottobock hatte 2022 bereits einen Börsengang geplant, der wegen des damals schlechten Marktumfelds jedoch abgesagt wurde.
Orsted-Kapitalerhöhung mit deutlichem Abschlag
FREDERICIA - Der dänische Windparkbetreiber Orsted bietet seine Aktien bei der für das Unternehmen dringend notwendigen und massiven Kapitalerhöhung mit einem hohen Abschlag an. Die etwas mehr als 900 Millionen neuen Aktien sollen für 66,6 dänische Kronen je Stück ausgegeben werden, wie das Unternehmen am Montag in Fredericia mitteilte. Der Bezugspreis liegt damit rund zwei Drittel unter dem Schlusskurs am Freitag. Die Bezugsrechteemission beginnt am 19. September und läuft bis zum 2. Oktober. An der Börse kamen die Details der im August angekündigten Kapitalerhöhung über 60 Milliarden Kronen (rund acht Milliarden Euro) nicht gut an.
LPKF senkt wegen Kundenzurückhaltung Jahresprognose
GARBSEN - Der Laserspezialist LPKF wird für das laufende Jahr pessimistischer und will seine Kosten weiter drücken. Wie das Unternehmen aus Garbsen am Montag mitteilte, bleibt die Auftragslage weiter deutlich hinter den Planungen des Managements zurück. Grund hierfür sei, dass Kunden wegen des US-Zollkonflikts ihre Lieferketten neu organisierten und Investitionsprojekte verschieben. Die Aktie drehte ins Minus als Reaktion auf die Prognosesenkung, zuletzt lag der Rückgang noch bei um ein Prozent.
^
Weitere Meldungen
-VW-China-Chef: Preiskampf verschärft sich in China und Europa -US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI in Suchmaschine -Bitkom warnt: Deutschland braucht mehr eigene Rechenzentren -Mehrheit der
Firmen hält KI für entscheidend im Wettbewerb -Veranstalter: IAA endet mit Besucherzuwachs
-Swatch-Chef Hayek: Keine Börsenabkehr - Preiserhöhungen in den USA°
Kundenhinweis:
ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,90 % und einem Kurs von 7,02 auf Tradegate (15. September 2025, 15:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,31 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,65 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +37,33 %/+50,72 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Hermesto postet hier ohne jegliche Grundlage Kursziele die er selbst nicht fundiert erklären kann. Meiner Meinung will er hier auf übelsten Unterschichtenniveau einfach nur provozieren. Honk ist kein netter Begriff, aber manchmal fällt einem halt kein besserer ein wenn man diese unterbelichteten Posts lesen MUSS! Aktion/Reaktion, so einfach ist das. Ist fast schon Körperverletzung dieser geistige Müll.
Liste doch mal auf, wieviel Verluste du beim intensiven shorten gegen 4.000 Mrd. Marktkapitalisierung schon gehabt hast!
Aus welchem Grund auch immer hat es nicht geklappt, den Link zu kopieren. Deshalb:
vor 12 Stunden
NVDA-Nachrichten: Nvidia lässt die Rubin CPX-Bombe fallen - 5 Milliarden Dollar Umsatz pro ausgegebenen 100 Millionen Dollar
Bild: https://thetradable.com/image/24/24/Vhp9YSgZ84mEvW9YtjPmvNqOUOnUIIycMYJBqF3p.jpegSaad Ullah/ the Tradable (Quelle)
Nvidia hat gerade sein Monster-Vera Rubin NVL144 CPX-System vorgestellt und verspricht, jede Investition von 100 Millionen US-Dollar in einen KI-Umsatz in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar zu verwandeln und gleichzeitig die Leistung der aktuellen Hardware zu erzielen.
Nvidia spielt nicht mehr herum. Das Unternehmen hat gerade die Vera Rubin NVL144 CPX fallen gelassen, und die Zahlen sind ehrlich gesagt lächerlich. Wir sprechen von einem System, das 144 GPUs in einem einzigen Rack verpackt und Renditen verspricht, die die Augen eines jeden CFO zum Leuchten bringen würden.
Was Macht Dieses Ding Besonders
Wie Wall St Engine betonte, behauptet Nvidia, dass Kunden für jede 100 Millionen Dollar, die sie investieren, potenziell 5 Milliarden Dollar an tokenisierten Einnahmen erzielen könnten. Das ist nicht nur eine inkrementelle Verbesserung - das ist ein kompletter Wendepunkt.
Der Rubin CPX ist nicht nur größer - er ist intelligenter. Hier ist, was Nvidia in dieses Biest gepackt hat:
- 8 EF NVFP4 Durchsatz (7,5x besser als GB300 NVL72)
- 1,7 PB/s Speicherbandbreite (3x Sprung)
- 100 TB Hochgeschwindigkeitsspeicher (2,5x mehr Speicherplatz)
- Voraussichtliche Lieferung bis Ende 2026
Das sind nicht nur beeindruckende Zahlen auf dem Papier. Dieses System wurde speziell für die KI-Workloads entwickelt, die die aktuelle Hardware an ihre Grenzen treiben - Millionen-Token-Verarbeitung, generatives Video und die massiven Fundamentmodelle, die jeder zu bauen reist. Der Leistungssprung bedeutet, dass Unternehmen endlich KI-Projekte angehen können, die vorher einfach unmöglich waren.
Warum dies für den Markt wichtig ist
Das Timing könnte nicht besser sein. Jeder bemüht sich, seine KI-Infrastruktur zu skalieren, und Nvidia hat ihnen gerade die ultimative Waffe übergeben. Der Rubin CPX bietet nicht nur eine rekordverdächtige Leistung - er kommt mit einer klaren ROI-Geschichte, die es fast unmöglich macht, den Geschäftsfall zu ignorieren. Wenn Sie möglicherweise 100 Millionen Dollar in 5 Milliarden Dollar verwandeln können, sehen diese massiven Infrastrukturinvestitionen plötzlich wie ein Kinderspiel aus.
Dieser Start sendet auch eine klare Botschaft an die Wettbewerber: Nvidia verlangsamt sich nicht. Während andere immer noch die Hardware der aktuellen Generation nachholen, definiert Nvidia bereits, wie 2026 aussehen wird. Das Unternehmen macht seine Dominanz in der KI-Infrastruktur im Wesentlichen zukunftssicher.